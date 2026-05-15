Bimbingan penulisan buku sebagai ‘ubat’ keyakinan diri bekas penagih
May 15, 2026 | 9:38 PM
Encik Mohammad Ismail Abu Bakar, 67 tahun, pengasas bagi badan A Voice To Be Heard, berpendapat bahawa stigma yang membelenggu bekas penagih dadah merupakan punca yang menyebabkan kerendahan diri mereka. Justeru, beliau rasa terpanggil untuk membimbing dan membangunkan semula ‘maruah’ golongan itu. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
Menyifatkan stigma yang membelenggu bekas penagih dadah sebagai punca kerendahan diri mereka, Encik Mohammad Ismail Abu Bakar, berasa terpanggil untuk membimbing dan membangunkan semula ‘maruah’ bekas penagih dadah.
Encik Ismail, 67 tahun, merupakan pengasas bagi badan A Voice To Be Heard yang telah bergerak sejak 2023 untuk membantu para bekas penagih meluahkan pergelutan dalam diri mereka agar difahami masyarakat.
