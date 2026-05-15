Penagih dadah kali pertama yang serah diri tidak akan dihantar ke DRC
Edwin: Mereka akan dikenakan pengawasan dalam masyarakat, pengurusan kes secara wajib mulai 16 Mei; langkah baru galak penagih henti ketagihan
May 15, 2026 | 7:26 PM
Menurut Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Encik Edwin Tong, semua penagih dadah kali pertama yang menyerah diri tidak akan dihantar ke Pusat Pemulihan Dadah (DRC) mulai 16 Mei. Kini mereka akan ditempatkan di bawah pengawasan dadah dalam masyarakat dan kes mereka tetap diuruskan secara wajib. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
Mulai 16 Mei, semua penagih dadah kali pertama yang menyerah diri tidak akan dihantar ke Pusat Pemulihan Dadah (DRC).
Sebaliknya, mereka akan ditempatkan di bawah pengawasan dadah dalam masyarakat dengan pengurusan kes secara wajib.
