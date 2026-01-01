Api kelihatan marak di atas bumbung bangunan sementara pertunjukan bunga api berlangsung. - Foto TANGKAP LAYAR dari TIKTOK SOMERSAULT, FACEBOOK CALVIN CHEN

Kebakaran itu melibatkan sebahagian kecil kawasan rumput taman yang terletak di bumbung bangunan tersebut. - Foto ST

Bumbung OTH terbakar semasa pertunjukan bunga api Tahun Baru

Satu kebakaran berlaku di bahagian bumbung Our Tampines Hub (OTH) pada 1 Januari semasa pertunjukan bunga api Tahun Baru 2026.

Dalam video yang dimuat naik oleh Sgfollowsall di Instagram pada pagi itu, api kelihatan di atas bumbung bangunan itu, berlatarbelakangkan pertunjukan bunga api yang sedang berlangsung.

Dalam satu video lain yang dikongsi di Facebook, orang ramai dilihat berada beberapa tingkat di bawah lokasi kebakaran.

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata mereka menerima panggilan mengenai kebakaran di 1 Tampines Walk, pada 12.05 tengah malam.

OTH merupakan salah satu daripada tujuh lokasi sambutan akhir tahun di estet kejiranan – termasuk Boon Lay, Keat Hong, Marsiling, Nee Soon, Punggol dan Woodlands – yang memaparkan pertunjukan bunga api.

Kebakaran itu melibatkan sebahagian kecil kawasan rumput di taman bumbung bangunan tersebut, lapor The Straits Times (ST).

Punca kebakaran sedang disiasat dan tiada kecederaan dilaporkan, kata SCDF dalam satu kenyataan.

Seorang jurucakap OTH berkata kebakaran itu dikesan dan dipadamkan oleh Pasukan Respons Kecemasan Masyarakat (Cert) Persatuan Rakyat (PA) yang berada di sana, bersama SCDF.

Sebahagian kecil kawasan rumput yang terjejas telah ditutup sementara pemeriksaan keselamatan dijalankan.