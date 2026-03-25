CAAS: Levi bahan api hijau ditangguh akibat kesan perang Timur Tengah
Mar 25, 2026 | 8:36 PM
Levi bahan api hijau akan dikenakan kepada penumpang yang berlepas dari Singapura mulai 1 Januari 2027. - Foto fail
Pelaksanaan levi bahan api hijau bagi penerbangan yang berlepas dari Singapura akan ditangguhkan berikutan kesan perang di Timur Tengah, umum Penguasa Penerbangan Awam Singapura (CAAS) pada 25 Mac.
Levi tersebut kini akan dikenakan kepada penumpang yang berlepas dari Singapura mulai 1 Januari 2027, bagi pemegang tiket penerbangan yang dijual mulai 1 Oktober 2026.
Laporan berkaitan
Minyak mahal, kos hidup naik, bekalan mula terjejas di Asia TenggaraMar 24, 2026 | 2:22 PM
MAS semak jangkaan inflasi pada Apr susulan konflik Timur TengahMar 23, 2026 | 2:52 PM