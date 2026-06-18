CEO SPH Media: Kewartawanan yang dipercayai penting di era AI, perubahan geopolitik

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) SPH Media, Encik Chan Yeng Kit, berucap di Sidang Kemuncak Ekonomi Asia 2026. - Foto BT

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) SPH Media, Encik Chan Yeng Kit, berucap di Sidang Kemuncak Ekonomi Asia 2026. - Foto BT

CEO SPH Media: Kewartawanan yang dipercayai penting di era AI, perubahan geopolitik

CEO SPH Media: Kewartawanan yang dipercayai penting di era AI, perubahan geopolitik

JAKARTA: Kewartawanan yang dipercayai akan menjadi semakin penting sedang perniagaan, pelabur dan pemerintah berdepan perubahan yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI), peralihan perdagangan dan ketidaktentuan geopolitik, kata Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) SPH Media, Encik Chan Yeng Kit.

Dalam ucapannya di Sidang Kemuncak Ekonomi Asia di Jakarta pada 17 Jun, Encik Chan berkata Asia Tenggara kini berada di pusat perubahan sejagat yang besar, termasuk penyusunan semula rantaian bekalan, perubahan hubungan perdagangan dan perkembangan pesat AI.

Dengan penduduk hampir 700 juta orang serta beberapa ekonomi yang berkembang dengan pesat di dunia, Asia Tenggara semakin dibentuk oleh perubahan pantas dalam perdagangan, teknologi dan geopolitik, katanya.

Dalam persekitaran sedemikian, akses kepada maklumat dan analisis yang boleh dipercayai akan menjadi amat penting, tambah Encik Chan.

“Kebolehan perniagaan, pelabur dan pasaran untuk membuat keputusan tepat bukan hanya bergantung kepada akses kepada maklumat, tetapi akses kepada maklumat yang betul dan ditafsir dengan konteks,” jelasnya.

Encik Chan berkata AI sedang memampatkan “perubahan teknologi yang mengambil masa berabad-abad kepada hanya beberapa tahun”, lalu mewujudkan peluang dan cabaran baru kepada pemerintah dan perniagaan.

Kelajuan penggunaan teknologi tersebut di rantau ini mencerminkan transformasi itu.

Satu kajian pada Februari oleh Tech in Asia, firma perunding McKinsey, dan Lembaga Kemajuan Ekonomi (EDB) Singapura mendapati penggunaan AI di Asia Tenggara sudah mengatasi purata sejagat.

Tinjauan ke atas 330 syarikat menunjukkan 73 peratus sudah berada pada peringkat percubaan atau penskalaan, berbanding purata sejagat sebanyak 57 peratus.

“Persoalannya bukan sama ada perubahan akan tiba... Persoalannya ialah sama ada kita akan mengawal hala tuju kita, atau membiarkan diri dihanyutkan oleh arus perubahan,” ujar Encik Chan.

Beliau berkata demikian ketika berucap di sidang kemuncak tersebut di Fairmont Jakarta yang dianjurkan oleh Tech in Asia dan disokong oleh akhbar SPH Media iaitu Lianhe Zaobao dan The Business Times (BT).

Acara itu menghimpunkan sekitar 250 peserta, termasuk pegawai kanan pemerintah, pemimpin korporat, pelabur dan eksekutif teknologi.