SPH Media, Google jalin kerjasama perkukuh kewartawanan
Apr 17, 2026 | 4:02 PM
Pengarah Urusan Google Singapura, Encik Ben King (kiri), dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) SPH Media, Encik Chan Yeng Kit, dalam majlis pengumuman perkongsian tersebut pada 17 April. - Foto ZAOBAO
SPH Media dan syarikat teknologi Google mengumumkan perkongsian strategik empat bidang melibatkan pembinaan keupayaan kecerdasan buatan (AI); kandungan dan pengedaran; pembangunan bakat; dan penglibatan audiens.
Dalam satu kenyataan media bersama pada 17 April, kedua-dua pihak berkata perkongsian itu berpaksi pada keutamaan bersama dan direka untuk memberikan nilai berterusan.
