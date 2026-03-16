Cuaca 2 minggu kedua Mac dijangka lebih panas, kering

Suhu maksimum harian di Singapura mungkin melebihi 35 darjah Celsius pada beberapa hari sepanjang dua minggu kedua Mac. - Foto ST

Cuaca pada dua minggu akan datang dijangka lebih panas dan kering berbanding dua minggu pertama Mac, kata agensi cuaca pada 16 Mac.

Dalam satu kemas kini, Khidmat Kaji Cuaca Singapura (MSS) berkata dua minggu kedua Mac dijangka mempunyai lebih banyak hari panas berbanding dua minggu pertama.

Suhu maksimum harian dalam tempoh itu berkemungkinan berada dalam lingkungan 34 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius.

Pada beberapa hari, suhu maksimum harian mungkin melebihi 35 darjah Celsius apabila terdapat kurang liputan awan.

MSS menambah jumlah hujan sepanjang dua minggu akan datang dijangka berada di bawah purata di kebanyakan bahagian Singapura, walaupun hujan berserta guruh dijangka melanda di beberapa bahagian negara ini pada beberapa petang.

Mungkin terdapat beberapa hari kering dan panas menjelang minggu terakhir Mac, kata MSS lagi.

Keadaan monsun timur laut dijangka berterusan pada dua minggu kedua Mac, dengan angin bertiup terutamanya dari barat laut atau timur laut, kata agensi itu lagi.

Dalam nasihat cuaca dua minggu sekali yang dikeluarkan pada 2 Mac, MSS berkata hujan berserta guruh diramalkan di sebahagian Singapura pada waktu petang pada kebanyakan hari, dan mungkin berlarutan sehingga petang pada beberapa hari ini.