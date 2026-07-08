Enam sekolah rendah telah mengisi sekurang-kurangnya separuh daripada jumlah tempat yang tersedia selepas fasa pertama pendaftaran Darjah 1 tamat.

Keputusan Fasa 1, yang diperuntukkan bagi kanak-kanak yang mempunyai abang atau kakak sudah berdaftar di sekolah tersebut, diumumkan pada 8 Julai.

Fasa itu berlangsung dari 30 Jun hingga 2 Julai.

Angka yang diterbitkan di laman web Kementerian Pendidikan (MOE) menunjukkan enam sekolah yang telah mengisi sekurang-kurangnya 50 peratus tempat ialah Sekolah Rendah Admiralty, Sekolah Rendah Canossa Catholic, Sekolah Rendah Nan Hua, Sekolah Rendah North View, Sekolah Red Swastika dan Sekolah Rendah Valour.

Pada fasa yang sama dalam pendaftaran 2025, lapan buah sekolah telah mengisi sekurang-kurangnya separuh daripada jumlah tempat mereka.

Mendahului senarai pada 2026 ialah Sekolah Red Swastika di Bedok, yang telah mengisi kira-kira 60 peratus daripada jumlah yang tersedia.

Sekolah itu masih mempunyai baki 24 tempat untuk Fasa 2A, yang diperuntukkan bagi kanak-kanak yang ibu bapa atau abang/kakaknya merupakan bekas murid sekolah tersebut, atau yang ibu bapanya merupakan ahli jawatankuasa penasihat atau pengurusan sekolah, atau yang ibu bapanya merupakan kakitangan sekolah itu.

Kedua dalam senarai ialah Sekolah Rendah Valour di Punggol, yang telah mengisi hampir 51 peratus daripada jumlahnya, meninggalkan 43 tempat untuk Fasa 2A. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Ketua jurulatih pasukan bola sepak wanita Singapura, Mihoko Ishida, menetapkan sasaran tinggi untuk mara ke perlawanan akhir Piala Wanita AFF 2026. Mengendalikan skuad 23 pemain dengan purata usia 21 tahun, ini merupakan kejohanan besar pertamanya bersama pasukan Singapura.

Skuad Singa wanita sasar slot final Piala Wanita AFF 2026

Jul 8, 2026 | 8:20 PM
Pemain Mesir, termasuk Mohamed Salah (tiga dari kiri) membantah keputusan pengadil, Francois Letexier, selepas pemain Argentina, Enzo Fernandez, menjaringkan gol ketiga pasukan itu dalam aksi pusingan 16 terakhir Piala Dunia 2026 di Stadium Atlanta, Georgia, pada 7 Julai.

Mesir dakwa pengadil pilih kasih terhadap Messi

Jul 8, 2026 | 2:27 PM
Rang Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya (Pindaan Pelbagai), yang dibentangkan di Parlimen pada 7 Julai antara lain memperkenalkan kesalahan baru menggunakan kenderaan untuk membahayakan orang lain dengan sengaja dan menjadikan perbuatan memegang telefon bimbit semasa memandu satu kesalahan.

Rang undang-undang baru perketat hukuman pemandu berbahaya

Jul 7, 2026 | 1:46 PM
Sebaik sahaja ribut mula terbentuk, risiko berlakunya sambaran kilat sentiasa wujud walaupun hujan masih belum turun.

Bagaimana petir boleh menyambar walau langit cerah

Jul 7, 2026 | 3:43 PM
Latihan angkat berat bukan sekadar membina otot, malah membantu mengekalkan kekuatan dan mobiliti apabila usia semakin meningkat.

Senaman angkat berat satu ‘pelaburan’ masa depan

Jul 5, 2026 | 5:33 AM
Mikhail Benyamin, Pantai Pasir Ris, kayak

Detik cemas lelaki disambar petir di Pantai Pasir Ris

Jul 6, 2026 | 7:58 PM
Ronald Koeman, jurulatih, Piala Dunia 2026, gaji jurulatih bola sepak, top 10 jurulatih bergaji tertinggi

10 jurulatih bergaji tertinggi di Piala Dunia 2026

Jul 6, 2026 | 5:30 AM
gejala gastrik

Gejala ‘gastrik’ mungkin petunjuk penyakit lain

Jul 6, 2026 | 5:30 AM
Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) telah mengubah guna sebahagian zon kargo berlepas di Pusat Pemeriksaan Woodlands menjadi sebuah dewan pemeriksaan penumpang baru yang mula beroperasi pada 17 April.

Masa pelepasan pekerja ke M’sia dari Woodlands kini hanya 10 minit

Jun 30, 2026 | 6:00 PM
Indonesia, Nadiem Makarim, rasuah, Chromebook

Bekas menteri Indonesia, pengasas Gojek dijel 10 tahun dalam kes perolehan Chromebook

Jun 30, 2026 | 4:21 PM

Sekolah Rendah Canossa Catholic, yang mempunyai 120 tempat, telah mengisi kira-kira separuh tempatnya dan tidak akan menawarkan tempat dalam Fasa 2A, menurut laman web MOE. Baki 59 tempatnya telah dikhaskan untuk Fasa 2B dan 2C.

Kanak-kanak daripada 56 tadika MOE di bawah sekolah rendah pilihan mereka turut layak di bawah Fasa 2A.

MOE turut memberikan kemas kini mengenai bilangan tempat yang masih ada untuk Fasa 2A merentasi 179 sekolah rendah.

Angka itu tidak termasuk 60 tempat yang dikhaskan untuk Fasa 2B dan 2C, yang disediakan oleh kementerian sejak 2022 bagi memastikan sekolah kekal mudah diakses oleh seramai mungkin kanak-kanak.

Pada April 2026, MOE berkata pengambilan Darjah 1 bagi kebanyakan sekolah rendah akan dikurangkan dalam beberapa tahun akan datang, bermula dengan senarai pendaftaran 2026.

Ini didorong oleh penurunan saiz kohort kelahiran.

MOE pada ketika itu berkata langkah tersebut akan “mengurangkan keperluan untuk menggabung atau memindahkan sekolah, serta memastikan sekolah rendah tersedia di seluruh Singapura untuk murid”. 

Terdapat sekitar 38,100, 37,800 dan 38,200 murid Darjah 1 masing-masing pada 2024, 2025 dan 2026.

Kira-kira 36,800 kanak-kanak dijangka mendaftar untuk kemasukan ke sekolah rendah pada 2027.

Fasa 2A bermula 9 pagi pada 9 Julai dan berakhir 4.30 petang pada 10 Julai. Keputusan bagi fasa itu akan dikeluarkan pada 17 Julai.

Laporan berkaitan
Budaya penyayang denyut nadi Sekolah Rendah Telok Kurau meski kini cecah seabadMay 28, 2026 | 7:39 PM
MOE kurangkan pendaftaran Darjah 1 secara berperingkat di sekolah rendahApr 29, 2026 | 1:42 PM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN (MOE)Pendaftaran darjah satusekolah rendahfasa dua