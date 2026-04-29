MOE kurangkan pendaftaran Darjah 1 secara berperingkat di sekolah rendah
MOE kurangkan pendaftaran Darjah 1 secara berperingkat di sekolah rendah
Langkah diambil kerana kemerosotan saiz kohort pelajar mulai 2027
Apr 29, 2026 | 1:42 PM
MOE kurangkan pendaftaran Darjah 1 secara berperingkat di sekolah rendah
Pendaftaran bagi tahun persekolahan 2027 akan berlangsung dari 30 Jun hingga 30 Oktober, kata Kementerian Pendidikan (MOE). - Foto ST
Bilangan pendaftaran murid Darjah 1 di kebanyakan sekolah rendah akan dikurangkan secara berperingkat, bermula dengan proses pendaftaran 2026.
“Ia akan mengurangkan keperluan penggabungan atau pemindahan sekolah, serta mengekalkan jumlah sekolah rendah yang seimbang di pelbagai kawasan Singapura bagi pelajar,” kata Kementerian Pendidikan (MOE) dalam satu kenyataan pada 29 April.
Laporan berkaitan
Wanita beri maklumat palsu daftar anak sekolah dijel semingguNov 13, 2025 | 2:58 PM
Wanita didakwa beri alamat rumah palsu semasa pendaftaran Darjah 1 Jun 5, 2025 | 4:19 PM
Banyak sekolah tidak perlu jalani undian masuk Darjah Satu pada 2024 May 14, 2025 | 4:45 PM