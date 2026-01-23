SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Daftar kad SIM secara haram: 52 individu disiasat

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapura

Daftar kad SIM secara haram: 52 individu disiasat

Jan 23, 2026 | 6:05 PM

Daftar kad SIM secara haram: 52 individu disiasat

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Suspek dipercayai membeli kad SIM dengan jumlah banyak dan serentak serta ditawarkan antara $15 dengan $20 bagi setiap kad yang didaftarkan.
Suspek dipercayai membeli kad SIM dengan jumlah banyak dan serentak serta ditawarkan antara $15 dengan $20 bagi setiap kad yang didaftarkan. - Foto ST

Seramai 52 individu sedang disiasat kerana disyaki terlibat dalam pendaftaran kad SIM bagi tujuan haram, kata polis pada 23 Januari.

Seramai 22 lelaki dan 13 wanita, berusia antara 16 hingga 38 tahun, telah ditahan dalam satu operasi penguatkuasaan di seluruh pulau yang dijalankan antara 8 dengan 16 Januari.

Lagi 10 lelaki dan tujuh wanita, berusia antara 16 hingga 65 tahun, sedang membantu siasatan.

Menurut polis, golongan individu itu didakwa diarahkan untuk mendaftar dan membeli kad SIM dalam jumlah besar dan serentak daripada pelbagai peruncit, dengan siasatan awal mendapati mereka ditawarkan ganjaran tunai antara $15 hingga $20 bagi setiap kad SIM yang didaftarkan.

Pelanggan itu kemudiannya menyerahkan antara 30 hingga 69 kad SIM yang telah didaftarkan kepada penghantar sindiket tersebut.

“Sindiket jenayah menyalahgunakan kad SIM tempatan sebagai saluran perhubungan bagi penipuan, pinjaman wang tanpa lesen dan kegiatan lain yang haram,” kata polis.

Sesiapa yang didapati bersalah dengan sengaja memberikan kad SIM berdaftar kepada orang lain untuk memudahkan jenayah bagi sebarang keuntungan boleh didenda sehingga $10,000, dipenjara sehingga tiga tahun, atau kedua-duanya sekali.

Laporan berkaitan
Kad SIM pascabayar akan dihadkan kepada 10 mulai 28 FebJan 23, 2026 | 5:53 PM
Tuntutan terhadap bank digital bagi kes penipuan di S’pura meningkat, cecah $2.5jNov 17, 2025 | 12:45 PM
Sebat antara hukuman baru bagi keldai wangNov 10, 2025 | 9:23 PM
Hukum sebat bagi penipu, sindiket, perekrut, keldai wang dilulusNov 4, 2025 | 9:15 PM
Hukuman penjara bagi salah guna kad SIM mulai 1 Jan 2025Dec 30, 2024 | 6:57 PM
IMDA; The Online Citizenpenipuan keldai wang
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg