Dana perlawanan amal terus bertambah, bantu Rezal Hassan bangkit tempuh kehidupan
Apr 19, 2026 | 3:38 PM
Dalam tempoh kurang satu jam sejak bermulanya acara Perlawanan Amal Rezal Hassan pada 18 April, jumlah dana telah melonjak tinggi daripada $2,300 kepada $4,000. Jumlah keseluruhan dana kini telah melebihi $10,000, menghampiri sasaran yang dijangkakan sebanyak $15,000. - Foto YAZRUL RAHMAN MOHAMED YASSIN
Dalam tempoh kurang satu jam selepas bermulanya acara Perlawanan Amal Rezal Hassan pada 18 April bagi mengumpul dana untuk bekas penjaga gol kebangsaan Singapura itu yang sedang menghidapi penyakit angin ahmar, jumlah dana telah melonjak daripada $2,300 kepada $4,000.
Sehingga 19 April, jumlah keseluruhan dana telah melebihi $10,000, menghampiri sasaran yang dijangkakan sebanyak $15,000.
