DayaSeni: Tradisi Beraksi usaha Jamiyah perkasa seni Melayu
Apr 17, 2026 | 5:30 AM
Datuk Adi Putra (kanan), bintang filem Mat Kilau, antara pengisi acara istimewa DayaSeni: Tradisi Beraksi anjuran Jamiyah Singapura. Berlangsung pada 25 April ini di Wisma Geylang Serai (WGS), acara ini menampilkan persembahan dan bengkel silat, tarian, gasing, hadrah dan kompang oleh kumpulan tempatan serta serantau. - Foto JAMIYAH SINGAPURA
Dalam usaha menyemarakkan penghargaan terhadap kesenian dan kebudayaan Melayu dalam kalangan masyarakat tempatan dan antarabangsa, Jamiyah Singapura bakal menganjurkan acara DayaSeni: Tradisi Beraksi pada Sabtu 25 April ini di Wisma Geylang Serai dari 10 pagi hingga 5 petang.
Acara julung kali ini menampilkan persembahan silat, tarian dan permainan gasing daripada kumpulan seni dari Singapura, Malaysia dan Indonesia.
