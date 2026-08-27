Menteri Pemerintah Tempatan Penguasa Palestin (PA), Dr Sami Hijjawi, telah berkunjung ke Singapura dan dibawa melawat Kelab Masyarakat Keat Hong oleh Anggota Parlimen (AP) GRC Chua Chu Kang, Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, pada 21 Ogos.

Dalam satu hantaran video Facebook pada 27 Ogos, Encik Zhulkarnain, yang juga Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), berkata Dr Hijjawi dan pasukannya berminat mengetahui lebih lanjut tentang pengalaman Singapura dalam penyampaian perkhidmatan awam dan pendigitalan, ketika mereka membuat persiapan ke arah pembentukan sebuah negara.

“Saya berkongsi tentang kemudahan ServiceSG dan bagaimana Kelab Masyarakat Keat Hong telah berkembang menjadi tempat pertemuan tetap bagi penduduk untuk berinteraksi dan mempelajari pelbagai kemahiran,” kongsi Encik Zhulkarnain.

Semasa lawatan tersebut, beliau berkata mereka turut berpeluang berinteraksi dengan penduduk dan menyertai sesi tarian K-pop.

Di samping itu, Dr Hijjawi juga sempat mencuba aiskrim berbalut roti daripada penjaja aiskrim di kelab masyarakat itu.

Turut mengiringi Encik Zhulkarnain dan Dr Hijjawi serta delegasi beliau semasa lawatan tersebut adalah Wakil Singapura ke Ramallah, Encik Hawazi Daipi.

Dalam video tersebut, beliau berkongsi bahawa sebagai sebuah negara kecil, Singapura mahu membantu Palestin dalam usaha membangunkan keupayaannya.

“Antara Singapura dengan Palestin, kita telah melalui banyak pertukaran.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
bantuan kemanusiaan Nepal, Singapura, banjir Nepal

Vivian: S’pura siap pakej bantuan kemanusiaan ke Nepal

Aug 27, 2026 | 6:26 PM
pekerja asing, pencipta kandungan, uss, belanja

Pencipta kandungan belanja pekerja asing ke USS sebagai tanda penghargaan

Aug 27, 2026 | 6:34 PM
ikatan jiran, persahabatan jiran, kenangan jiran

Pelukan ‘terakhir’ selepas 23 tahun hidup berjiran

Aug 27, 2026 | 6:11 PM
skuad Singa, TourEast Travels, Muhammad Aidil Hanafiah, bola sepak, Piala Asia

Agensi pelancongan tawar peluang sokong Singa sambil tunai umrah

Aug 27, 2026 | 4:33 PM
Mantan Perdana Menteri Malaysia kesembilan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob (tengah, berambut putih), hadir ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 27 Ogos, untuk menghadapi pertuduhan tidak mengisytiharkan harta bernilai jutaan ringgit.

Mantan PM M’sia Ismail Sabri mengaku tidak bersalah gagal isytihar harta

Aug 27, 2026 | 3:04 PM
Di bawah Rangka Kerja Pengurusan Kucing, pemilik kucing perlu memasang mikrocip dan memohon lesen untuk kucing peliharaan masing-masing menjelang 31 Ogos.

Penjagaan asas kucing: Perkara yang perlu diketahui setiap pemilik

Aug 27, 2026 | 3:35 PM
Pemandangan dari udara menunjukkan lumpur dan serpihan menutupi rumah serta kawasan sekitar selepas banjir kilat melanda Trishuli di daerah Nuwakot, Nepal, pada 26 Ogos. Banjir yang mengorbankan sekurang-kurangnya 160 orang itu dipercayai tercetus akibat runtuhan besar ais dan batu dari glasier di Himalaya, yang menghasilkan arus deras menuju ke kawasan hilir.

Runtuhan glasier dipercayai cetus banjir maut Nepal

Aug 27, 2026 | 3:07 PM
 ekopelancongan, Johor, Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi

Pengunjung Kampung Sungai Melayu meningkat lebih dua kali ganda

Aug 27, 2026 | 1:44 PM
keselamatan kanak-kanak

Didik anak kata ‘tidak’ kepada sentuhan bahaya

Aug 27, 2026 | 5:30 AM
Penyerang skuad kebangsaan Singapura, Ikhsan Fandi, 27 tahun, menandatangani kontrak bersama kelab liga profesional Jepun, Thespa Gunma, pada 7 Julai.

Ikhsan Fandi pemain S’pura pertama jaring gol dalam liga Jepun

Aug 24, 2026 | 2:12 PM

“Sebagai sebuah negara kecil, kita mahu membantu Palestin dalam usahanya membangunkan keupayaan, dan saya rasa kita boleh melakukan lebih banyak lagi bersama,” katanya.

Menyifatkan Singapura sebagai sebuah negara yang sangat maju, Dr Hijjawi berkata beliau dan delegasinya kagum dengan apa yang telah mereka lihat sepanjang lawatan selama dua hari itu.

“Kami sangat gembira dapat berkunjung ke Singapura. Saya tahu bahawa anda menyokong rakyat Palestin.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan ikhlas kami. Saya berharap kita dapat berjumpa lagi tidak lama lagi di Palestin,” kongsi beliau.

Laporan berkaitan
S’pura gesa Israel hentikan peluasan petempatan di Tebing BaratAug 24, 2026 | 10:36 PM
Zaqy: Keganasan terhadap rakyat Palestin perlu dihentiAug 25, 2026 | 6:29 PM
lawatankelab masyarakatPalestinZhulkarnain Abdul RahimPENGUASA PALESTIN