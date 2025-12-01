SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Denda kompaun pemandu dikurangkan $30 di bawah skim bayaran awal baru

Dec 1, 2025 | 5:38 PM
Skim Pembayaran Awal, eps, denda kompaun
Skim Pembayaran Awal (EPS) dikenakan ke atas kenderaan berdaftar tempatan yang pemandunya melakukan kesalahan trafik dengan denda kompaun sebanyak $50 atau lebih. - Foto fail

Mulai 1 Januari 2026, pemandu yang membayar denda kompaun mereka dalam tempoh 14 hari dari tarikh Notis Kesalahan Trafik (NTO) akan dibenarkan untuk mengurangkan denda mereka sebanyak $30, kata Polis Trafik (TP).

Skim Pembayaran Awal (EPS) akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026 untuk menggalakkan pemandu membayar denda kompaun mereka dengan segera dan mengurangkan rayuan yang tidak berasas, kata TP dalam satu kenyataan pada 1 Disember.

EPS dikenakan ke atas kenderaan berdaftar tempatan, di mana pemandu telah melakukan kesalahan lalu lintas yang membawa pada denda kompaun sebanyak $50 atau lebih, lapor The Straits Times (ST).

Pemandu akan dimaklumkan tentang kelayakan mereka untuk EPS melalui NTO.

Tiada masa lanjutan diberikan untuk tempoh 14 hari tersebut, kata TP. Jika pembayaran tidak dibuat dalam tempoh 14 hari, denda kompaun penuh pemandu akan dikenakan.

Pada 2024, secara purata, kira-kira 6,000 NTO dikeluarkan setiap bulan, manakala lebih 1,000 rayuan diproses, menurut TP.

“Kebanyakan besar rayuan ditolak kerana TP hanya meluluskan rayuan dalam keadaan berkecuali, seperti jika terdapat kecemasan perubatan, dan dengan bukti dokumen yang menyokong,” jelas TP lagi.

Laporan berkaitan
Pemilik lori gagal pasang pengehad laju mulai Jan 2026 akan didakwaNov 24, 2025 | 5:10 PM
121 pemandu kenderaan komersial ingkar disaman dalam operasi 3 hari Aug 28, 2025 | 4:42 PM
Polis TrafikdendaPemandusaman
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg