Skim Pembayaran Awal (EPS) dikenakan ke atas kenderaan berdaftar tempatan yang pemandunya melakukan kesalahan trafik dengan denda kompaun sebanyak $50 atau lebih. - Foto fail

Denda kompaun pemandu dikurangkan $30 di bawah skim bayaran awal baru

Mulai 1 Januari 2026, pemandu yang membayar denda kompaun mereka dalam tempoh 14 hari dari tarikh Notis Kesalahan Trafik (NTO) akan dibenarkan untuk mengurangkan denda mereka sebanyak $30, kata Polis Trafik (TP).

Skim Pembayaran Awal (EPS) akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026 untuk menggalakkan pemandu membayar denda kompaun mereka dengan segera dan mengurangkan rayuan yang tidak berasas, kata TP dalam satu kenyataan pada 1 Disember.

EPS dikenakan ke atas kenderaan berdaftar tempatan, di mana pemandu telah melakukan kesalahan lalu lintas yang membawa pada denda kompaun sebanyak $50 atau lebih, lapor The Straits Times (ST).

Pemandu akan dimaklumkan tentang kelayakan mereka untuk EPS melalui NTO.

Tiada masa lanjutan diberikan untuk tempoh 14 hari tersebut, kata TP. Jika pembayaran tidak dibuat dalam tempoh 14 hari, denda kompaun penuh pemandu akan dikenakan.

Pada 2024, secara purata, kira-kira 6,000 NTO dikeluarkan setiap bulan, manakala lebih 1,000 rayuan diproses, menurut TP.