Denda lebih tinggi bagi pemilik, pemandu yang tidak pasang pengehad laju lori

Menteri Negara Kanan (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Cik Sim Ann, berkata pemerintah telah menyemak semula kesalahan pengehad laju sedia ada dan mendapati ia tidak mencukupi dalam mencegah ketidakpatuhan. - Foto MDDI

Di bawah undang-undang baru yang diusulkan, semua pihak yang terlibat dalam pengubahan pengehad laju boleh dipertanggungjawabkan. Ini termasuk mereka yang mengarahkan atau menawarkan orang lain untuk mengubah pengehad laju, bukan sekadar orang yang mengubahnya. - Foto ZAOBAO

Pemilik dan pemandu yang membenarkan lori digunakan tanpa dipasang dengan pengehad laju, atau mengubah pengehad laju, akan dipertanggungjawabkan apabila Rang Undang-Undang Pengangkutan Darat dan Hal Ehwal Berkaitan diluluskan di Parlimen.

Di bawah peraturan pengehad laju semasa, hanya pemandu yang dipertanggungjawabkan atas kesalahan memandu lori yang tidak mematuhi peraturan memasang pengehad laju.

Berucap di Parlimen pada 3 Februari semasa bacaan kedua rang tersebut, Menteri Negara Kanan (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Cik Sim Ann, berkata pemerintah telah menyemak semula kesalahan pengehad laju sedia ada dan mendapati ia tidak mencukupi dalam mencegah ketidakpatuhan.

“Mungkin terdapat situasi di mana ketidakpatuhan sedemikian berlaku di bawah arahan pemilik lori, yang tidak bertanggungjawab di bawah peraturan sedia ada.

“Pindaan yang dicadangkan menutup jurang ini dengan memperluas skop kesalahan kepada sesiapa sahaja yang dengan sengaja menyebabkan atau membenarkan penggunaan lori yang tidak mematuhi peraturan, termasuk pemiliknya,” kata Cik Ann.

Pemasangan pengehad laju diwajibkan dalam lori bermula pada 2024 untuk mengurangkan risiko yang ditimbulkan oleh kenderaan berat, yang boleh menyebabkan akibat yang lebih teruk sekiranya berlaku kemalangan.

Sehingga 5 Januari, kira-kira 72 peratus lori yang dikehendaki memasang pengehad laju telah berbuat demikian.

Di bawah rang undang-undang baru itu apabila diluluskan di Parlimen kelak, semua pihak yang terlibat dalam pengubahan pengehad laju boleh dipertanggungjawabkan.

Ini termasuk mereka yang mengarahkan atau menawarkan orang lain untuk mengubah pengehad laju, bukan sekadar orang yang mengubahnya.

Ejen yang dilantik oleh Polis Trafik (TP) juga dikehendaki memaklumkan TP jika mereka tahu atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pengehad laju telah diubah atau tidak mematuhi peraturan.

Undang-undang baru ini juga akan melarang pengiklanan perkhidmatan pengehad laju oleh pihak yang tidak diberi kuasa untuk menghalang pembekalan perkhidmatan pengubahan haram dan mengurangkan peluang untuk mengubah penggunan pengehad laju.

Denda bagi kesalahan berkaitan pengehad laju sedia ada juga akan dinaikkan.

Pesalah kali pertama boleh dikenakan denda sehingga $10,000, daripada $1,000 sebelum ini, atau penjara sehingga 3 bulan, manakala pesalah berulang boleh dikenakan denda sehingga $20,000, daripada $2,000 sebelum ini, atau penjara sehingga 6 bulan.

“Rang ini akan mengemas kini, menjelaskan dan mengukuhkan undang-undang lalu lintas jalan raya kita tetapi langkah ini sahaja tidak mencukupi.

“MHA (Kementerian Ehwal Dalam Negeri) tetap prihatin dengan situasi keselamatan jalan raya dan mempunyai rancangan untuk mengetatkan lagi undang-undang dan peraturan kita rangka kerja.

“Kami akan berkongsi lebih lanjut semasa perbahasan Jawatankuasa Perbekalan yang akan datang. Kami juga menyeru semua pengguna jalan raya untuk melaksanakan tanggungjawab dan kemurahan hati,” kata Cik Ann.

Pengehad laju, yang berharga sekitar $900, ialah peranti yang mengehadkan enjin kenderaan kepada kelajuan maksimum 60 kilometer sejam. Kira-kira 17,000 lori dikehendaki memasang penghad laju menjelang Julai 2027.

Kumpulan pertama kenderaan berat, dengan berat muatan maksimum (mlw) antara 5,001 kilogram(kg) dan 12,000kg dan didaftarkan sebelum 1 Januari 2018, perlu memasang pengehad laju menjelang 1 Januari 2026.