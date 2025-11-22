Kamera litar tertutup (CCTV) telah diwajibkan di semua tadika di Singapura sejak Julai 2024. - Foto Fail

Dera kanak-kanak di prasekolah: Laporan kes disyaki bertambah pada 2024 Siasatan dibantu CCTV; semua prasekolah wajib pasang CCTV sejak Julai 2024

Siasatan kes salah urus kanak-kanak di prasekolah Singapura meningkat dalam tempoh setahun lalu, terutamanya disebabkan kewaspadaan lebih tinggi dan adanya bukti video.

Semua prasekolah di sini diwajibkan memasang kamera litar tertutup (CCTV) sejak Julai 2024.

Pada 2024, sebanyak 227 kes salah urus kanak-kanak disiasat, meningkat daripada 169 kes pada 2023, kata Agensi Pembangunan Awal Kanak-Kanak (Ecda).

Salah urus kanak-kanak merujuk kepada tindakan yang membahayakan keselamatan atau kesejahteraan kanak-kanak, seperti pengabaian sengaja atau hukuman fizikal, kata Ecda.

Kod Amalan 2025 Pusat Pembangunan Awal Kanak-Kanak menyenaraikan secara terperinci tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh kakitangan, termasuk memukul atau menolak kanak-kanak, menjerit, menggunakan ancaman lisan atau fizikal, dan menyebabkan trauma psikologi.

Setakat 31 Oktober, Ecda telah menyiasat 195 kes sebegini.

Agensi itu, memberi respons kepada The Straits Times (ST), berkata pada 2024, jumlah kes yang disahkan - iaitu kes yang dibuktikan melalui siasatan - adalah 35 bagi setiap 100,000 kanak-kanak yang berdaftar, lebih tinggi daripada purata 2023 iaitu 26 bagi setiap 100,000.

ECDA mengaitkan peningkatan siasatan dan kes yang disahkan dengan kewaspadaan dan kesedaran yang lebih tinggi di kalangan pendidik dan ibu bapa, serta ketersediaan rakaman CCTV yang lebih meluas.

Dua kes penderaan di prasekolah muncul di mahkamah minggu ini.

Pada 21 November, seorang wanita dibawa ke mahkamah selepas didakwa memukul kepala bayi berusia lapan bulan dan memukul seorang kanak-kanak berusia 16 bulan ketika memberinya susu.

Pada 20 November, seorang guru prasekolah didakwa atas kesalahan menganiaya kanak-kanak kerana memaksa seorang kanak-kanak berusia setahun makan sehingga muntah dan memasukkan bib ke dalam mulut bayi lain.

Bekas tukang masak prasekolah, Teo Guan Huat, 61 tahun, juga dijatuhi hukuman lebih sembilan tahun penjara pada 10 November kerana mencabul kehormatan tiga kanak-kanak perempuan berusia satu hingga dua tahun semasa mereka tidur di sekolah antara Mei dan November 2023.

Kesalahan lelaki itu dirakam oleh sistem CCTV sekolah oleh seorang pekerja, namun rakaman tersebut dipadamkan dan polis hanya dimaklumkan beberapa minggu kemudian.

Tiga kakitangan didakwa terlibat dalam menghapuskan bukti, manakala seorang lagi dibebaskan oleh mahkamah dan diberikan amaran tegas.

Sejak Julai 2024, semua prasekolah di Singapura diwajibkan untuk memasang CCTV di kawasan yang boleh diakses oleh kanak-kanak, seperti bilik darjah, bilik aktiviti, dan kawasan bermain.

Kamera tidak dibenarkan dipasang di ruang peribadi seperti tandas dan bilik persalinan.

Keperluan itu dikuatkuasakan pada Januari selepas tempoh nasihat selama enam bulan. Sejak itu, ECDA telah mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap seorang pengendali kerana tidak mematuhi keperluan CCTV.

Agensi itu berkata ia boleh mengeluarkan amaran dan denda terhadap pengendali yang gagal memenuhi keperluan CCTV.

Semua prasekolah juga mesti menyimpan, mengumpul dan menyerahkan rakaman kepada ECDA dan pihak berkuasa lain apabila diperlukan semasa siasatan.

Mereka yang enggan menyediakan rakaman video, mengubah suai, atau memadam rakaman CCTV boleh didenda sehingga $5,000, dipenjara sehingga enam bulan, atau kedua-duanya.

Rakaman CCTV adalah satu lagi sumber bukti untuk mengesahkan penemuan dan menentukan dengan lebih baik sama ada pelanggaran peraturan berlaku, kata ECDA.

Bukti lain termasuk kenyataan daripada kakitangan dan saksi, rekod prasekolah dan dokumentasi, serta laporan daripada profesional perubatan.



Lebih jelas dan telus

Pengendali prasekolah berkata, kamera CCTV telah meningkatkan ketelusan dan menyediakan bukti objektif dalam menilai kejadian.

Sesetengah pengendali telah memasang kamera sebelum keperluan tersebut berkuat kuasa.

M.Y World, yang mengendalikan lebih 50 pusat di seluruh Singapura, berkata mereka telah memasang kamera CCTV sebelum keperluan itu dilaksanakan kerana ia menyokong penilaian yang adil dan tepat pada masanya apabila diperlukan.

Babilou Family Singapore, yang mengendalikan rangkaian KiddiWinkie Schoolhouse dan Little Footprints Pre-School, berkata kamera tersebut memperkukuh keselamatan, ketelusan dan kepercayaan antara prasekolah, pendidik dan keluarga.

Pengendali itu mula memasang kamera pada Ogos 2022 dan melengkapkan pemasangannya pada Februari 2023.

“Jika ada kebimbangan, rakaman CCTV membantu pasukan kami membuat penilaian berdasarkan fakta dan memberikan maklumat yang lebih jelas dan objektif,” kata jurucakap mereka.

Beliau menambah bahawa rakaman tersebut dianggap sebagai maklumat sulit dan hanya akan dikeluarkan kepada pihak berkuasa seperti ECDA atau polis untuk kes yang sedang disiasat.