Orang ramai kelihatan beratur untuk menaiki bas ulang-alik di pusat pertukaran bas Bukit Panjang pada 18 Mei, menyusuli kejadian seorang lelaki maut selepas terjatuh di depan kereta api yang sedang bergerak di laluan LRT Bukit Panjang. Kejadian itu sekali gus menjejas perkhidmatan antara stesen Senja dengan Bukit Panjang selama sekitar empat jam. Pada 10.17 pagi, SMRT Corporation memaklumkan bahawa perkhidmatan kereta api antara stesen Senja dengan Petir telah disambung semula bagi kedua-dua arah dan perkhidmatan bas biasa percuma serta bas ulang-alik telah dihentikan. - Foto ST