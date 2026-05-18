Warga emas maut selepas terjatuh di landasan stesen LRT Segar
Khidmat tren kembali pulih lebih empat jam selepas kejadian
May 18, 2026 | 4:02 PM
Seorang lelaki maut selepas terjatuh di depan kereta api yang sedang bergerak di laluan LRT Bukit Panjang pada 18 Mei, sekali gus menjejas perkhidmatan antara stesen Senja dengan Bukit Panjang, selama sekitar empat jam.
Polis berkata mereka menerima panggilan bantuan di stesen LRT Segar pada sekitar 5.50 pagi.
