Pelajar Darjah 1 berkumpul di dewan Sekolah Rendah Westwood di Jurong West. - Foto MOE

Pelajar Darjah 1 berkumpul di dewan Sekolah Rendah Westwood di Jurong West. - Foto MOE

Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee (kanan), menyambut kedatangan pelajar Darjah 1 pada hari pertama persekolahan mereka di Sekolah Rendah Westwood di Jurong West. - Foto MOE

Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee (kanan), menyambut kedatangan pelajar Darjah 1 pada hari pertama persekolahan mereka di Sekolah Rendah Westwood di Jurong West. - Foto MOE

Pelajar Darjah 1 berkumpul di dewan Sekolah Rendah Westwood di Jurong West. - Foto MOE

Pelajar Darjah 1 berkumpul di dewan Sekolah Rendah Westwood di Jurong West. - Foto MOE

Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee (kanan), menyambut kedatangan pelajar Darjah 1 pada hari pertama persekolahan mereka di Sekolah Rendah Westwood di Jurong West. - Foto MOE

Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee (kanan), menyambut kedatangan pelajar Darjah 1 pada hari pertama persekolahan mereka di Sekolah Rendah Westwood di Jurong West. - Foto MOE

Pelajar Darjah 1 berkumpul di dewan Sekolah Rendah Westwood di Jurong West. - Foto MOE

Pelajar Darjah 1 berkumpul di dewan Sekolah Rendah Westwood di Jurong West. - Foto MOE

Desmond: Lebih peluang, pengalaman langsung bagi pelajar bina keyakinan diri, daya tahan

Pelajar Darjah 1 dan kohort Tadika 1 MK@Westwood di Sekolah Rendah Westwood mendapat kejutan istimewa pada hari pertama persekolahan pada 2 Januari apabila ketibaan mereka disambut Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee.

Selain menyambut ibu bapa dan penjaga yang menghantar anak ke sekolah yang terletak di Jurong West, Encik Lee juga berinteraksi dengan pelajar dan memerhatikan sesi taklimat yang diberikan kepada pelajar di bilik darjah mereka.

Dalam satu catatan Facebook susulan lawatannya, Encik Lee berkata:

“Sekolah kita akan terus bekerjasama dengan ibu bapa untuk menyediakan pelajar dengan lebih banyak peluang untuk meneroka dan belajar daripada pengalaman langsung, dan membantu mereka menjadi pelajar yang yakin dan berdaya tahan.”

Encik Lee juga berkata beliau berasa kagum melihat pelajar daripada peringkat sekolah rendah atas yang memainkan peranan sebagai penyambut tetamu.

Pelajar tersebut juga memainkan peranan sebagai seorang rakan untuk menjemput dan menyokong pelajar baru walaupun penggal persekolahan mereka sendiri hanya bermula pada 5 Januari.

Dalam catatannya itu, Encik Lee berkata beliau “juga amat kagum dengan cara pelajar diberi kuasa dan diberi peluang untuk mengembangkan kekuatan dan minat mereka”.

“Ini adalah salah satu daripada banyak peluang yang disediakan oleh sekolah kita untuk membantu pelajar mengembangkan sikap berdikari, keyakinan dan Kecekapan Abad ke-21 yang penting,” katanya.

Kecekapan Abad ke-21 adalah senarai kecekapan penting yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan (MOE) untuk memupuk pelajar bagi menyediakan mereka untuk masa depan.

Ini termasuk kecekapan sosial-emosi seperti kesedaran diri, pengurusan diri, membuat keputusan yang bertanggungjawab, kesedaran sosial dan pengurusan perhubungan.

Kecekapan lain untuk membantu pelajar berkembang maju di dalam dan di luar sekolah termasuk pemikiran kritikal, penyesuaian diri dan inventif; kemahiran komunikasi, kerjasama dan maklumat; dan literasi sivik, global dan rentas budaya.

Bagi 2026, pelajar Tadika 1, Darjah 1 dan sekolah menengah di sekolah MOE akan memulakan tahun persekolahan baru mereka pada 2 Januari, manakala murid Darjah 2 hingga 6 dan Tadika 2 akan melaporkan diri ke sekolah pada 5 Januari.

Aturan itu asalnya dilakukan pada 2021 untuk melindungi golongan masyarakat sekolah semasa pandemik Covid-19.