DPM Gan: Hab maritim seperti S’pura penting di tengah-tengah gangguan sejagat
S’pura komited dukung Unclos sebagai kerangka perundangan bagi hak dan kebebasan pelayaran dalam ruang maritim
Apr 21, 2026 | 7:20 PM
Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong, menyampaikan Ceramah Maritim Singapura (SML) di Pusat Konvensyen dan Pameran Suntec Singapore, pada 21 April. - Foto ST
Hab maritim seperti Singapura sangat penting dalam memastikan perdagangan terus berjalan ketika gangguan di Selat Hormuz memberi kesan berangkai kepada ekonomi sejagat, kata Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong, pada 21 April.
Krisis di laluan perkapalan yang sempit itu bukan sekadar isu serantau, malah merupakan satu “kejutan sistemik” yang memberi kesan kepada harga tenaga, kos pengangkutan serta rantaian pengeluaran.
