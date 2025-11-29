Berbekalkan pengalaman luas dalam pelancongan Islam, syarikat Abu Bakar Travel Services terus komited menawarkan perkhidmatan bermutu, bimbingan rapi dan pengalaman yang tenang untuk setiap jemaah. - Foto ABU BAKAR TRAVEL SERVICES

Dua dekad legasi dakwah: Abu Bakar Travel terus perkukuh peranan dalam pelancongan Islam

Syarikat Abu Bakar Travel Services telah ditubuhkan pada 2002 oleh Allahyarham Ustaz Mohamad Abu Bakar Osman.

Agensi pelancongan milik keluarga ini terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara syarikat pelancongan Islam berpengalaman di Singapura.

Allahyarham Ustaz Mohammad Abu Bakar dikenali sebagai seorang tokoh yang teguh pada prinsip, ikhlas dalam perkhidmatan dan komited terhadap pembangunan sektor pelancongan Islam tempatan.

Sepanjang lebih dua dekad beroperasi, agensi pelancongan ini telah melalui pelbagai fasa perkembangan dalam industri pelancongan Islam, khususnya dalam pengendalian umrah dan haji.

Namun, di sebalik segala perubahan, agensi ini tetap berpegang teguh pada prinsip yang diwariskan oleh Allahyarham Ustaz Mohammad Abu Bakar, seorang tokoh yang dikenali kerana integriti, sifat ihsan, dan komitmen menyampaikan perkhidmatan berasaskan nilai Islam.

Pemergian mengejut Allahyarham Ustaz Mohamad Abu Bakar dalam kemalangan jalan raya sewaktu memimpin rombongan jemaah umrah pada 2018, merupakan detik sedih kepada kedua-dua anaknya, Cik Mahirah dan Encik Muhammad Salhan.

Ketika itu, Cik Mahirah sudahpun berkhidmat sepenuh masa dengan syarikat, manakala adiknya, Encik Muhammad Salhan, berkhidmat secara separuh masa.

Cik Mahirah berkata:

“Dalam suasana kehilangan yang masih terasa, kami tiba-tiba memikul amanah besar ini.

“Walaupun dengan hati yang berat, kami bertekad kuat. Saya pegang kata-kata terakhir Allahyarham, ‘Teruskan perjuangan…Jika cekal dan tekun, insya-Allah boleh berjaya’.”

Kini, Abu Bakar Travel diterajui pelapis muda. Encik Muhammad Salhan, 41 tahun, selaku pengarah syarikat manakala Cik Mahirah, 42 tahun, eksekutif syarikat. Mereka berdua kekal komited dalam meneruskan usaha dan nilai kebaikan yang ditinggalkan ayah mereka.

Kepimpinan baru syarikat menegaskan setiap jemaah yang dipandu, dan setiap perjalanan yang diuruskan, merupakan kesinambungan amal jariah serta legasi kebaikan yang ingin dipelihara sebagaimana yang diasaskan oleh Allahyarham ayah mereka.

Pada masa sama, balu Allahyarham, Cik Fauziah Alias, 70 tahun, turut memainkan peranan sebagai penyokong, penasihat dan mentor berdasarkan pengalaman panjang beliau dalam pembangunan syarikat sejak awal penubuhannya.

Kehadiran beliau sebagai pengarah urusan di dalam syarikat memastikan nilai, disiplin dan sentuhan kemanusiaan yang menjadi identiti syarikat terus dikekalkan.

Cik Mahirah berkata:

“Dengan sokongan kakitangan yang memahami perjalanan syarikat ini, serta komitmen mereka yang tidak pernah luntur, proses peralihan ini menjadi lebih lancar.

“Kehadiran tenaga baru pula menyuntik semangat segar, membawa idea dan pendekatan yang relevan dengan masa kini.

“Bersama-sama, mereka meneruskan legasi Allahyarham, memastikan perjuangan ini kekal hidup dan terus memberi manfaat kepada ramai.”

Cik Mahirah yakin kepakaran dan semangat generasi pelapis perlu bagi memacu syarikat ke arah pertumbuhan lebih progresif, tanpa mengabaikan tradisi dan visi asal Allahyarham Ustaz Mohamad Abu Bakar.

Dengan gabungan pengalaman, kepakaran dan semangat generasi baru, mereka mahu membawa Abu Bakar Travel ke arah yang lebih progresif dan profesional, tanpa mengabaikan akar tradisi serta visi yang telah diletakkan oleh Allahyarham ayah mereka.

Sebagai syarikat yang berpengalaman dalam pelancongan Islam, Abu Bakar Travel kekal komited menyediakan perkhidmatan bermutu, bimbingan teliti serta pengalaman umrah dan pelancongan Islam yang menenangkan bagi jemaah.

Dengan gabungan legasi dan inovasi, ia akan meneruskan usaha mengekalkan amanah Allahyarham Ustaz Mohamad Abu Bakar, serta menjana manfaat berpanjangan kepada masyarakat.

SEKILAS:

* Hubungi Abu Bakar Travel Services Pte Ltd untuk maklumat lanjut:

– Di talian 6348-3498,

– E-mel: abubakartravelsvc@gmail.com,