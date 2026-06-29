Dua dikejarkan ke hospital akibat kebocoran gas ammonia di Fishery Port Road

Dua dikejarkan ke hospital akibat kebocoran gas ammonia di Fishery Port Road

Dua dikejarkan ke hospital akibat kebocoran gas ammonia di Fishery Port Road

Dua individu dikejarkan ke hospital selepas berlaku kebocoran gas ammonia di sebuah kemudahan stor sejuk di Fishery Port Road pada 29 Jun.

Bangunan berhampiran turut dikosongkan.

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) memaklumkan dalam satu hantaran di Facebook pada kira-kira 2 petang bahawa pihaknya menerima panggilan meminta bantuan ke 11 Fishery Port Road pada kira-kira 11.45 pagi.

Sebaik tiba di tapak kejadian, SCDF mengesan gas ammonia, iaitu gas jernih yang tidak berwarna pada suhu bilik, di dalam kawasan tapak lalu mengosongkannya.

Alamat itu ialah kemudahan Jurong Marine Cold Storage, yang turut menghasilkan ais gred makanan.

Sebagai langkah berjaga-jaga, bangunan di 9 dan 15 Fishery Port Road turut dikosongkan.

Pakar bahan berbahaya (Hazmat) dikerahkan untuk mengawal keadaan.

Dalam kemas kini pada kira-kira 2.30 petang, SCDF menyatakan kebocoran berpunca daripada sebatang paip di sebuah bilik. Bekalan ke paip yang terjejas telah ditutup.

Bacaan terkini daripada alat pengesan hazmat mengesahkan kepekatan wap ammonia di tapak semakin merosot.

Dua individu yang terdedah kepada wap tersebut telah diperiksa SCDF sebelum dikejar ke Hospital Besar Singapura (SGH).

Ammonia lazim digunakan sebagai bahan penyejuk di kemudahan stor sejuk industri.

Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat (CDC), pendedahan kepada ammonia berkepekatan tinggi boleh mencederakan kulit, mata, tekak dan paru-paru, serta menyebabkan batuk, melecur dan maut.

SCDF menasihatkan orang ramai supaya mengelak kawasan itu.

Kawasan itu telah dikepung, dan sekurang-kurangnya enam kenderaan SCDF berada di situ.

Seorang pekerja Jurong Marine Cold Storage berkata kejadian berlaku sekitar 10 pagi dan semua pekerja keluar dengan tenang meskipun menyedari bahaya ammonia.



Shaikh Mohammed, 42 tahun, seorang pekerja Far Ocean Singapore di 15 Fishery Port Road, pula berkata kira-kira 20 pekerja diarahkan keluar dari kawasan itu.

Beliau tidak menghidu bau ammonia dan masih menunggu di luar kerana barangnya masih di dalam bangunan.