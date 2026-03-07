Dua lagi kumpulan warga S’pura akan berlepas dari Oman
Mar 7, 2026 | 8:33 PM
Kedutaan Singapura di Abu Dhabi dan Konsulat Agung di Dubai berkata kededua kumpulan itu bergerak menerusi darat untuk ke Muscat, Oman dan akan berlepas ke Singapura pada 8 Mac, dengan bantuan penerbangan kedua. - Foto FACEBOOK KEDUTAAN SINGAPURA di ABU DHABI DAN KONSULAT AGUNG DI DUBAI
Sebanyak dua lagi kumpulan rakyat Singapura dari Abu Dhabi dan Dubai telah dihantar ke Muscat, Oman pada 8 Mac untuk kembali ke Singapura.
Berkata demikian dalam hantaran Facebook pada 7 Mac, Kedutaan Singapura di Abu Dhabi dan Konsulat Agung di Dubai berkata kededua kumpulan itu bergerak menerusi darat untuk ke Muscat, Oman dan akan berlepas ke Singapura pada 8 Mac dengan bantuan penerbangan kedua.
“Kami gembira kerana mereka sedang menuju pulang ke tanah air dan mendoakan penerbangan yang selamat serta perjalanan yang lancar,” kata catatan tersebut.
