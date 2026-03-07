SPH Logo mobile
Dua lagi kumpulan warga S’pura akan berlepas dari Oman

Singapura

Mar 7, 2026 | 8:33 PM

oman, dubai warga s’pura, konflik iran
Kedutaan Singapura di Abu Dhabi dan Konsulat Agung di Dubai berkata kededua kumpulan itu bergerak menerusi darat untuk ke Muscat, Oman dan akan berlepas ke Singapura pada 8 Mac, dengan bantuan penerbangan kedua. - Foto FACEBOOK KEDUTAAN SINGAPURA di ABU DHABI DAN KONSULAT AGUNG DI DUBAI

Sebanyak dua lagi kumpulan rakyat Singapura dari Abu Dhabi dan Dubai telah dihantar ke Muscat, Oman pada 8 Mac untuk kembali ke Singapura.

Berkata demikian dalam hantaran Facebook pada 7 Mac, Kedutaan Singapura di Abu Dhabi dan Konsulat Agung di Dubai berkata kededua kumpulan itu bergerak menerusi darat untuk ke Muscat, Oman dan akan berlepas ke Singapura pada 8 Mac dengan bantuan penerbangan kedua.

“Kami gembira kerana mereka sedang menuju pulang ke tanah air dan mendoakan penerbangan yang selamat serta perjalanan yang lancar,” kata catatan tersebut.

dubaioman
