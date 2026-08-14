Persatuan Guaman Singapura (LawSoc) harus membenarkan ahlinya mengakses laporan jawatankuasa audit yang telah menyiasat aduan berkaitan tempat kerja dalam organisasi tersebut.

Menteri Undang-Undang, Encik Edwin Tong, berkata demikian pada 14 Ogos sambil menambah bahawa LawSoc harus membuka akses kepada laporan berkaitan berserta suntingan yang sewajarnya bagi melindungi pihak yang ditemu bual.

Beliau menyatakan bahawa laporan jawatankuasa audit itu membangkitkan “isu-isu penting berkaitan budaya tempat kerja, serta pentadbiran dan fungsi LawSoc yang sewajarnya dari 2022 hingga 2025”.

“Perkara ini harus dipandang serius dan ditangani secara menyeluruh.

“Oleh itu, adalah penting bagi ahli untuk mengadakan pertukaran pandangan yang terbuka dan membina dengan majlis, dan ini perlu disokong dengan pendedahan maklumat yang mencukupi supaya isu tersebut dapat difahami dan dipertimbangkan dengan sewajarnya.

“Khususnya, laporan berkaitan (dengan penyuntingan sewajarnya bagi melindungi pihak yang ditemu bual) harus diberikan akses kepada ahli supaya mereka dapat membentuk pandangan mereka sendiri,” ujar beliau.

Encik Tong memberikan respons tersebut sehari selepas sekitar 200 ahli LawSoc mengadakan dialog tertutup selama empat jam di Maxwell Chambers, dengan peguam menggesa agar laporan tersebut serta bahan siasatan berkaitan didedahkan.

Beberapa peguam yang menghadiri mesyuarat itu berkata mereka akan meminta satu mesyuarat agung luar biasa – yang boleh diminta oleh mana-mana 25 ahli – jika maklumat tersebut tidak didedahkan. 

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Dalam satu jawapan bertulis kepada Parlimen pada 5 Ogos, Encik Tong berkata walaupun siasatan tidak menemui bukti salah laku kewangan yang disengajakan atau usaha sengaja untuk menutup perkara tersebut, kelemahan yang berlaku telah menjejas keyakinan dalam LawSoc serta kepercayaan terhadap kerjaya undang-undang.

Siasatan itu tercetus susulan e-mel tanpa nama yang dihantar kepada Kementerian Undang-Undang (MinLaw) dan Kementerian Tenaga Manusia (MOM) pada 13 September 2025.

E-mel tersebut mengandungi “satu rangkaian dakwaan dan aduan yang membimbangkan terhadap individu serta amalan tertentu” dalam LawSoc, kata Encik Tong dalam jawapannya kepada Parlimen.

Beliau berkata dakwaan tersebut melibatkan kelakuan tidak wajar di tempat kerja, kelemahan dalam tadbir urus dan pengawasan, kekurangan dalam proses pengendalian aduan dan pemberi maklumat, serta kelemahan kawalan dalaman terhadap amalan pentadbiran dan kewangan tertentu.

E-mel tanpa nama itu dihantar kepada majlis ketika itu, yang melantik jawatankuasa audit pertubuhan tersebut untuk menjalankan siasatan bebas dan mengemukakan cadangan yang sewajarnya.

Jawatankuasa tersebut menyerahkan laporannya kepada majlis pada 5 Jun, dan majlis menyerahkan salinan laporan itu kepada MinLaw pada 1 Julai.

Pada 23 Julai, majlis sedia ada memaklumkan kepada ahli melalui e-mel bahawa laporan tersebut telah diserahkan kepada majlis.

Namun, laporan itu tidak didedahkan kepada ahli, walaupun majlis memberikan ringkasan berkaitan beberapa dakwaan tertentu.

Majlis berkata ia telah memutuskan untuk melaksanakan pembaharuan tadbir urus, dan telah mengarahkan jabatan kewangan pertubuhan itu menjalankan semakan menyeluruh terhadap protokol perjalanan semasa.

Dalam responsnya pada 14 Ogos, Encik Tong berkata beliau mengalu-alukan usaha majlis LawSoc untuk berinteraksi dengan ahlinya.

Beliau berkata LawSoc memainkan peranan penting dalam sistem perundangan Singapura dan mempunyai tanggungjawab terhadap ahlinya serta orang awam secara keseluruhannya.

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