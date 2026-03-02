SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Sekilas COS 2026: Kementerian Undang-Undang

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapura

Sekilas COS 2026: Kementerian Undang-Undang

Mar 2, 2026 | 8:31 PM
SHIQIN RAMADAN
SHIQIN RAMADAN

Sekilas COS 2026: Kementerian Undang-Undang

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Rang Undang-Undang, MinLaw
Satu Rang Undang-Undang baharu bakal diperkenal pada lewat 2026 bagi memudahkan proses penguatkuasaan sivil. - Foto fail

Reformasi Penguatkuasaan Sivil

Satu Rang Undang-Undang baharu diperkenalkan pada lewat 2026 bagi memudahkan proses penguatkuasaan sivil melalui tiga cara.

Pertama, ia akan memberikan mahkamah kuasa lebih besar untuk mengenal pasti aset dan sumber kewangan penghutang penghakiman.

Kedua, ia memperkenalkan kaedah penguatkuasaan baharu bagi menghalang dan menghukum ketidakpatuhan terhadap perintah mahkamah.

Ketiga, ia akan mewujudkan Pegawai Penguatkuasa Penghakiman Sivil yang baru – diselia oleh sebuah jabatan di bawah Kementerian Undang-Undang (MinLaw) – yang akan membantu pihak yang ingin menguatkuasakan penghakiman sivil mereka.

Sokong Pertumbuhan IP S’pura

Persatuan Syarikat Kecil dan Sederhana (ASME) dan Pertubuhan Hak Cipta Intelektual Sedunia (Wipo) akan memeterai Memorandum Persefahaman (MOU) pada 5 Mac 2026 untuk menubuhkan Pusat Perniagaan IP Wipo @ ASME yang pertama berpangkalan di Asean.

Kerjasama itu akan memberikan lebih banyak SME akses kepada inisiatif seperti program Klinik Pengurusan IP (IPMC) Singapura, yang ditawarkan oleh Pejabat Hak Cipta Intelektual Singapura (IPOS) dengan kerjasama Wipo, untuk membangunkan strategi IP mereka dan pengembangan ke luar negara.

Pajakan hartanah pemerintah lebih lama

Hartanah pemerintah lazimnya disewakan untuk kegunaan sementara dengan tempoh pemegangan kurang 10 tahun.

Bagi menggalakkan inovasi yang lebih besar dalam mengoptimumkan penggunaan hartanah pemerintah, Penguasa Tanah Singapura (SLA) telah bekerjasama dengan agensi berkaitan untuk memajakkan hartanah pemerintah terpilih bagi tempoh pemegangan yang lebih lama, tertakluk kepada pertimbangan perancangan.

Laporan berkaitan
Edwin: Mangsa bahaya dalam talian boleh tuntut ganti rugi dari MahkamahNov 5, 2025 | 8:34 PM
Ubah wang haram $3b: MinLaw ambil tindakan empat firma guaman, satu peguamJul 15, 2025 | 7:50 PM
MinLawbelanjawan2026cos
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg