EMA: Tarif elektrik, gas naik mulai April
Mar 31, 2026 | 3:14 PM
Penguasa Pasaran Tenaga (EMA) menasihati pengguna dan perniagaan supaya bersedia menghadapi kos tenaga lebih tinggi dan tidak menentu, memandangkan tempoh konflik di Timur Tengah sukar diramalkan. - Foto fail
Tarif elektrik dan gas akan naik mulai April hingga Jun, didorong oleh peningkatan harga bahan api, dan dijangka melonjak lebih tinggi dalam bulan-bulan akan mendatang.
Dalam satu kenyataan pada 31 Mac, SP Group, pengendali grid nasional, mengumumkan bahawa tarif elektrik bagi kediaman akan naik sebanyak 2.1 peratus berbanding suku sebelumnya, iaitu kepada 29.72 sen setiap kilowatt sejam (kWh).
Laporan berkaitan
Bil utiliti di S’pura mungkin naik susulan kenaikan cukai karbon pada 2026Jan 23, 2026 | 4:06 PM
S’pura, Australia ikrar pastikan aliran bekalan tenaga utama lancarMar 23, 2026 | 3:07 PM