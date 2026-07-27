Presiden Tharman Shanmugaratnam (tiga dari kiri), merasmikan upacara pelantikan dan angkat sumpah Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Menteri Kedua (Pendidikan), Encik David Neo (kiri); Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Encik Ng Chee Meng (dua dari kiri); Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Kedua (Kewangan), Encik Jeffrey Siow (dua dari kanan) dan Menteri Kedua (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Cik Sim Ann. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (tiga dari kanan), pada 27 Julai. - Foto MDDI