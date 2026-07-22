Lima pemegang jawatan politik, termasuk dua wanita, akan dinaikkan pangkat dalam pusingan terbaru rombakan Kabinet yang dibuat oleh Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong pada 22 Julai.

Encik Zaqy Mohamad, yang sebelum ini telah diumumkan sebagai Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam yang baru, akan melepaskan jawatannya di Kementerian Kemampanan dan Sekitaran (MSE) sambil mengekalkan tugasnya di Kementerian Pertahanan (Mindef).

Sementara itu, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam akan dilantik sebagai Menteri Kanan.

Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow dan Pemangku Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia, Encik David Neo akan dinaikkan pangkat sebagai menteri penuh dalam kementerian masing-masing.

Encik Siow juga akan memegang jawatan sebagai Menteri Kedua Kewangan, manakala Encik Neo akan memegang jawatan sebagai Menteri Kedua Pendidikan.

Cik Sim Ann juga akan dinaikkan pangkat sebagai Menteri Negara Kanan (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri).

Dua Menteri Negara – Cik Jasmin Lau dan Encik Goh Pei Ming – juga akan dinaikkan pangkat sebagai Menteri Negara Kanan.

Cik Lau akan dinaikkan pangkat sebagai Pemangku Menteri Tenaga Manusia, sambil mengekalkan peranannya sebagai Menteri Negara Kanan (Penerangan dan Pembangunan Digital) – melepaskan jawatannya di Kementerian Pendidikan (MOE).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Encik Md Israk Abdullah (kiri), bersama mantan Exco Johor,  Datuk Zahari Sarip. Menurut Encik Israk, projek berkenaan melibatkan lima tabika, tujuh kelas di empat lokasi dengan penyertaan seramai 173 kanak-kanak.

Johor peruntuk RM4.19j perkukuh pendidikan awal kanak-kanak

Jul 22, 2026 | 2:52 PM
Kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan (AI) menjadikan serangan siber semakin canggih, membolehkan pelaku ancaman mengesan kelemahan dengan lebih pantas, sekali gus melancarkan serangan pada skala lebih besar.

S’pura perketat peraturan kawal selia khidmat kritikal bagi tangani ancaman siber AI

Jul 22, 2026 | 5:36 PM
Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam (kanan) bercakap kepada media pada 2 April 2025, bersama Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri) ketika itu, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Shanmugam: Faishal diberi peluang memperjelaskan secara adil, mesej beliau ‘tidak wajar dan meragukan’

Jul 22, 2026 | 4:28 PM
Encik Afiq Anaqi Ramlan bukan sahaja minat membuat kek, malah menganggap perkara tersebut dapat menenangkan perasaannya.

Kek lapis bakar semangat pelajar atasi cabaran hidup

Jul 22, 2026 | 4:31 PM
al-quran, pertandingan, alive

Bapa dua qari cilik mahu mereka belajar bangkit daripada kegagalan

Jul 22, 2026 | 2:21 PM
kek pameran rosak, bayar ganti rugi kek, tanggungjawab ibu bapa

Ibu dikenakan bayaran selepas kek pameran lekuk disentuh anak

Jul 20, 2026 | 7:10 PM
Kuasa haruman semburan kecil minyak wangi mampu meningkatkan keyakinan, mengubah emosi, dan memancarkan aura mengikut personaliti pemakai.

Senarai minyak wangi pilihan 2026 di S’pura

Jul 20, 2026 | 3:14 PM
projek pelajar, bau kejiranan, Lasalle, Can You Smell It Too?, Nur Aliyah Mohammad Noor Azman,

Aroma perpaduan: Projek teroka pelbagai bau dalam kejiranan

Jul 20, 2026 | 5:30 AM
astro, big stage x rocketfuel, sabrina

Tanpa penaja ‘Big Stage X Rocketfuel’ bak hilang kuasa lonjakan

Jul 14, 2026 | 4:58 PM
Jawapan Minggu Ini

Jawapan Minggu Ini

Jul 13, 2026 | 5:30 AM

Encik Goh, yang dinaikkan pangkat sebagai Menteri Negara Kanan, akan kekal dalam perannannya di Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MOE) dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF)

Berucap di sidang media pada 22 Julai bagi mengumumkan barisan baru Kabinetnya, Encik Wong berkata beliau telah bekerjasama rapat dengan pemegang jawatan baharu sepanjang tahun lepas (2025).

“Melangkah ke jawatan politik bukanlah sesuatu yang mudah. ​​Tiada manual untuk tugas tersebut dan tiada pengganti untuk pengalaman.

“Tetapi mereka telah menyesuaikan diri dengan peranan mereka dengan baik di bawah keyakinan rakan sekerja dan penjawat awam yang mereka bekerjasama, dan menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk tanggungjawab yang lebih besar.”

Semasa sidang media itu, Encik Wong turut mengumumkan pertukaran nama Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) kepada Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan (Meti) berkuatkuasa 1 Oktober.

Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong akan kekal menerajui kementerian tersebut, manakala Dr Tan See Leng akan dilantik sebagai Menteri Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan (Tenaga dan Perusahaan).

Dua penjawat politik – Encik Zhulkarnain Abdul Rahim dan Encik Alvin Tan – akan melihat perubahan kepada peranan mereka juga.

Encik Zhulkarnain akan dilantik sebagai Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri merangkap Ehwal Luar), dan melepaskan peranannya di MSE.

Encik Tan akan dilantik sebagai Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Negara), dan melepaskannya peranannya di MTI.

Sementara itu, tiga Anggota Parlimen (AP) Parti Tindakan Rakyat (PAP) juga akan disertakan dalam Kabinet baru Encik Wong.

Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), yang juga AP Jalan Kayu, Encik Ng Chee Meng akan dilantik sebagai Menteri di Pejabat Perdana Menteri.

AP GRC Tanjong Pagar, Encik Foo Cexiang akan dilantik sebagai Menteri Negara (Tenaga Manusia merangkap Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan) berkuatkuasa 1 September.

AP GRC Jalan Besar, Encik Shawn Loh, akan dilantik sebagai Menteri Negara (Pendidikan merangkap Kesihatan) berkuatkuasa 1 Januari 2027.

Kesemua perubahan kepada barisan Kabinet baru Encik Wong akan berkuatkuasa 27 Julai, kecuali bagi pelantikan Encik Foo dan Encik Loh.

Laporan berkaitan
Shanmugam: Faishal diberi peluang memperjelaskan secara adil, mesej beliau ‘tidak wajar dan meragukan’Jul 22, 2026 | 4:28 PM
Zaqy tekad pererat kerjasama dengan masyarakat Melayu/Islam demi bina masa depanJul 22, 2026 | 2:48 PM
Kabinet SingapuraPejabat Perdana Menteri