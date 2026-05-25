ERP Orchard Road mungkin dikuat kuasa semula jika sesak semakin buruk

Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) memantau dengan teliti keadaan lalu lintas di kawasan Orchard Road, yang mencatatkan kelajuan kenderaan secara berterusan di bawah paras optimum. - Foto fail

Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) dalam kenyataan 25 Mei menyatakan operasi Bayaran Elektronik Jalan Raya (ERP) di Orchard Road – yang dihentikan sejak April 2020 – mungkin dikuatkuasakan semula.

LTA memantau keadaan lalu lintas dan mendapati kelajuan kenderaan di daerah membeli-belah itu kekal di bawah paras optimum sejak Oktober 2025.

Sekiranya kesesakan terus memburuk pada suku seterusnya, operasi ERP akan disambung semula.

Dalam kenyataan sama, LTA mengumumkan kadar ERP lebih rendah akan dinikmati pemandu di enam lokasi tertentu sepanjang cuti sekolah, dari 2 Jun hingga 28 Jun, atas jangkaan permintaan lalu lintas yang lebih rendah.

Kadar lebih rendah itu akan tamat pada 29 Jun.

Enam lokasi yang terlibat ialah:

1) Ekspreswe Ayer Rajah (AYE) sebelum Alexandra menuju Bandar

2) AYE (selepas Jurong Town Hall menuju Bandar)

3) Ekspreswe Central (CTE) arah selatan sebelum Braddell Road

4) Ekspreswe Kallang-Paya Lebar (KPE) (East Coast Parkway) selepas Jejambat Defu

5) Ekspreswe Rentas Pulau (PIE) arah barat sebelum Eunos Link

6) CTE arah utara selepas PIE

Sebaliknya, kadar ERP akan dinaikkan sebanyak $1 di dua lokasi bermula 29 Jun bagi mengawal kesesakan.

Peningkatan itu susulan pemantauan pada April yang mendapati kesesakan telah meningkat di pelbagai laluan ekspreswe.

Dua lokasi tersebut ialah:

1) AYE, selepas Jurong Town Hall menuju Bandar

2) PIE (Kallang Bahru dan jalan susur ke Bendemeer)