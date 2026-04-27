EV bentuk sekitar 60% pendaftaran kereta baru di S’pura
Apr 27, 2026 | 3:02 PM
Syarikat kereta elektrik (EV) China, BYD, mendaftarkan 3,239 unit, atau hampir satu daripada setiap empat jumlah pendaftaran kereta, dalam suku pertama 2026. - Foto fail
Kenderaan elektrik (EV) mewakili 57.6 peratus daripada 13,322 kereta baru yang didaftarkan dalam tiga bulan pertama 2026, mengatasi jumlah model enjin pembakaran dalaman dan hibrid buat pertama kalinya di Singapura.
Ini merupakan lonjakan besar berbanding 45 peratus yang dicatatkan pada 2025, 18.1 peratus pada 2023, 11.7 peratus pada 2022 dan hanya 3.8 peratus pada 2021.
