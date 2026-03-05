SPH Logo mobile
Singapura

Mar 5, 2026 | 12:12 PM
SYED MUHAMMAD FIRDAUS
SYED MUHAMMAD FIRDAUS

Faishal: 40 pelajar S’pura di Timur Tengah selamat; MFA, Muis pantau keadaan

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tengah), berhubung dengan pelajar Singapura yang berpangkalan di Timur Tengah menerusi sesi Zoom bagi memeriksa keadaan serta memastikan keselamatan dan kebajikan mereka di tengah konflik yang sedang berlaku di rantau tersebut. - Foto FACEBOOK PROFESOR MADYA DR MUHAMMAD FAISHAL IBRAHIM

Seramai lebih 40 pelajar Singapura yang menuntut di Timur Tengah berada dalam keadaan selamat dan tidak terjejas pengajian mereka meskipun konflik berterusan di rantau tersebut.

Dalam satu catatan Facebook pada 5 Mac, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, berkata beliau telah berhubungan dengan kumpulan pelajar berkenaan pada 4 Mac menerusi Zoom dan berasa lega kerana gangguan terhadap pengajian mereka adalah minimum.

Kementerian Ehwal Luar (MFA) dan Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) sedang memantau keadaan dengan teliti dan berhubung dengan para pelajar untuk menyalurkan bantuan sekiranya diperlukan.

Dr Muhammad Faishal IbrahimTimur TengahMuisMFA
