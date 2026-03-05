Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tengah), berhubung dengan pelajar Singapura yang berpangkalan di Timur Tengah menerusi sesi Zoom bagi memeriksa keadaan serta memastikan keselamatan dan kebajikan mereka di tengah konflik yang sedang berlaku di rantau tersebut. - Foto FACEBOOK PROFESOR MADYA DR MUHAMMAD FAISHAL IBRAHIM