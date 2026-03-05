Faishal: 40 pelajar S’pura di Timur Tengah selamat; MFA, Muis pantau keadaan
Faishal: 40 pelajar S’pura di Timur Tengah selamat; MFA, Muis pantau keadaan
Seramai lebih 40 pelajar Singapura yang menuntut di Timur Tengah berada dalam keadaan selamat dan tidak terjejas pengajian mereka meskipun konflik berterusan di rantau tersebut.
Dalam satu catatan Facebook pada 5 Mac, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, berkata beliau telah berhubungan dengan kumpulan pelajar berkenaan pada 4 Mac menerusi Zoom dan berasa lega kerana gangguan terhadap pengajian mereka adalah minimum.
Kementerian Ehwal Luar (MFA) dan Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) sedang memantau keadaan dengan teliti dan berhubung dengan para pelajar untuk menyalurkan bantuan sekiranya diperlukan.