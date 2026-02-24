SPH Logo mobile
Singapura

Feb 24, 2026 | 4:28 PM

Speaker Parlimen, Encik Seah Kian Peng, menghentikan seketika perbahasan Parlimen untuk mengalu-alukan kehadiran Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin (PA), Dr Estephan Salameh.

Bersama delegasinya, Dr Salameh memasuki galeri di Dewan untuk menyaksikan perbahasan berlangsung.

Dr Salameh berada di Singapura dari 22 hingga 25 Februari bagi lawatan rasmi atas jemputan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan.

Ini merupakan lawatan rasmi pertama Dr Salameh ke Singapura.

