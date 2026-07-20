Faishal letak jawatan, ‘silap langkah’ berbalas mesej dalam talian dengan wanita

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Faishal Ibrahim, telah meletakkan jawatan daripada jawatan politik berikutan satu ‘kesilapan pertimbangan’ dalam mengendalikan interaksinya dengan seorang wanita. - Foto fail

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Faishal Ibrahim, telah meletakkan jawatan daripada jawatan politik berikutan satu ‘kesilapan pertimbangan’ dalam mengendalikan interaksinya dengan seorang wanita. - Foto fail

Faishal letak jawatan, ‘silap langkah’ berbalas mesej dalam talian dengan wanita

Faishal letak jawatan, ‘silap langkah’ berbalas mesej dalam talian dengan wanita Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Faishal Ibrahim berkata tiada hubungan fizikal antara beliau dengan wanita tersebut

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Faishal Ibrahim, meletak jawatan daripada jawatan politik berikutan satu ‘kesilapan pertimbangan’ dalam mengendalikan interaksinya dengan seorang wanita.

Sebahagian besar interaksi mereka berlaku melalui mesej dalam talian dan mereka juga bertemu di luar acara awam, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong dalam satu kenyataan pada 20 Julai.

Encik Zaqy Mohamad, yang kini merupakan Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran merangkap Pertahanan), akan mengambil alih tugas sebagai Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam.

Dalam surat peletakan jawatannya kepada Encik Wong pada 20 Julai, Dr Faishal berkata hubungan fizikal antara beliau dengan wanita tersebut tidak pernah wujud.

Beliau juga tidak berniat untuk membiarkan interaksi itu berkembang menjadi hubungan sedemikian.

Namun begitu, selepas membuat renungan, beliau mengakui bahawa tindakannya ‘tidak memenuhi piawaian yang diharapkan dan tidak selaras dengan tanggungjawab yang telah diamanahkan’.

“Terdapat kesilapan pertimbangan daripada saya dalam cara saya mengendalikan interaksi tersebut, serta kegagalan saya menetapkan batasan yang lebih jelas pada peringkat lebih awal.

“Oleh itu, saya telah memutuskan bahawa adalah wajar untuk saya meninggalkan dunia politik supaya saya dapat menumpukan masa dan perhatian kepada keluarga saya,” kata Dr Faishal, yang turut meletakkan jawatan sebagai Anggota Parlimen (AP) bagi GRC Marine Parade–Braddell Heights dan anggota Parti Tindakan Rakyat (PAP).

Dalam kenyataannya, Encik Wong berkata perkara itu mula diketahui beliau kira-kira sebulan lalu apabila pejabatnya menerima satu e-mel daripada wanita berkenaan mengenai interaksinya dengan menteri tersebut.

Menurut Encik Wong, beliau telah mengarahkan perkara itu disiasat dengan segera, dan kededua Faishal serta wanita berkenaan ditemu bual secara berasingan.

Kededua pihak kemudiannya membuat dakwaan gangguan terhadap satu sama lain, dan perkara itu dirujuk kepada pihak polis.

Polis telah menjalankan siasatan terhadap dakwaan tersebut.

Selepas berunding dengan Jabatan Peguam Negara (AGC), ia diputuskan bahawa tiada kesalahan jenayah dilakukan oleh mana-mana pihak dan tiada tindakan jenayah akan diambil.

Namun, menurut Encik Wong, timbul persoalan sama ada tingkah laku Dr Faishal memenuhi piawaian yang diharapkan daripada seorang pemegang jawatan politik dan AP.

“Selepas meneliti perkara ini, Profesor Madya Faishal mengakui bahawa tindakannya tidak memenuhi piawaian tersebut, lalu mengemukakan perletakan jawatannya,” jelas beliau.

Dalam surat bertarikh 20 Julai yang menerima peletakan jawatan Dr Faishal, Encik Wong berkata:

“Saya berasa sedih kerana anda (Dr Faishal) meninggalkan dunia politik dalam keadaan seperti ini.

“Tetapi saya menghargai pengakuan anda bahawa tingkah laku anda tidak memenuhi piawaian yang diharapkan daripada anda, serta keputusan anda untuk bertanggungjawab terhadap perkara tersebut.”

Dr Faishal, 58 tahun, juga merupakan Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri) dan ahli Jawatankuasa Eksekutif Pusat PAP, iaitu badan kepimpinan tertinggi parti itu.

Empat lagi AP di GRC Marine Parade–Braddell Heights akan terus berkhidmat kepada penduduk di Kembangan, kawasan yang diwakili Dr Faishal, kata Encik Wong.

Faishal mula menceburi politik sebagai sebahagian daripada pasukan PAP di GRC Marine Parade pada tahun 2006 dan dipilih semula untuk tiga penggal berikutnya di GRC Nee Soon.

Beliau kembali bertanding di Marine Parade dalam Pilihan Raya Umum 2025, di mana pasukannya menang tanpa bertanding.

Sebelum menyertai politik, Faishal merupakan seorang profesor dalam bidang hartanah di Universiti Nasional Singapura (NUS).

Beliau menyertai barisan hadapan kerajaan pada tahun 2012 sebagai Setiausaha Parlimen bagi Kementerian Pengangkutan.

Pada 2017, beliau dinaikkan pangkat sebagai Setiausaha Parlimen Kanan, dengan portfolio dalam bidang pendidikan serta pembangunan sosial dan keluarga.

Pada 2020, beliau dilantik sebagai Menteri Negara.