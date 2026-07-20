Faishal mohon maaf telah kecewakan penduduk, penyokong Beliau harap orang ramai faham keputusannya untuk tidak ulas lebih lanjut demi hormat privasi keluarganya.

Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim memohon maaf kerana telah mengecewakan penduduk dan penyokongnya.

Dalam satu catatan Facebook pada 20 Julai, beliau berharap orang ramai akan memahami keputusannya untuk tidak mengulas lebih lanjut mengenai perletakan jawatannya demi menghormati privasi keluarganya.

Dr Faishal berkata: “Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kerana telah mengecewakan penduduk dan penyokong saya, yang telah meletakkan kepercayaan mereka kepada saya.

“Saya tahu berita ini akan mengejutkan ramai orang. Saya harap anda semua dapat memahami keputusan saya untuk tidak mengulas lanjut, demi menghormati privasi keluarga saya.”

Dalam kenyataan Pejabat Perdana Menteri (PMO) pada 20 Julai, Dr Faishal turut meletak jawatan sebagai anggota Parti Tindakan Rakyat (PAP) dan sebagai AP GRC Marine Parade-Braddell Heights.

Dalam surat perletakan jawatannya kepada Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong pada 20 Julai, Dr Faishal berkata tiada hubungan fizikal telah berlaku antara beliau dengan wanita tersebut.

Beliau turut menekankan bahawa beliau tidak berniat untuk membiarkan interaksi itu berkembang menjadi sebuah hubungan antara beliau dengan wanitu itu.

Namun begitu, Dr Faishal berkata beliau sedar bahawa kelakuannya “tidak memenuhi piawaian yang diharapkan daripada saya dan tidak selaras dengan tanggungjawab yang diamanahkan kepada saya”.

“Terdapat kesilapan dalam penilaian bagi pihak saya dalam cara saya mengendalikan interaksi (dengan wanita itu), dan kegagalan untuk menetapkan sempadan yang lebih jelas pada peringkat awal,” katanya.

Justeru, Dr Faishal berkata beliau telah membuat keputusan untuk berundur diri daripada politik, supaya beliau dapat menumpukan masa dan perhatiannya kepada keluarga.

Dalam suratnya kepada Dr Faishal, Encik Wong berkata beliau telah menerima keputusannya untuk meletak jawatan.

Encik Wong menambah bahawa beliau telah dimaklumkan tentang perkara tersebut kira-kira sebulan lalu dan telah meminta agar “perkara tersebut disiasat dengan segera”.

“Selepas mempertimbangkan fakta dan keadaan dengan teliti, dan setelah berunding dengan Jabatan Peguam Negara, didapati bahawa tiada kesalahan jenayah telah dilakukan oleh mana-mana pihak.

“Sehubungan itu, tiada tindakan jenayah akan diambil terhadap mana-mana daripada mereka,” kata Encik Wong.

Dalam suratnya juga, Encik Wong turut meluahkan penghargaannya kepada Dr Faishal atas sumbangannya yang besar sepanjang dua dekad bersama perkhidmatan awam.

Encik Wong berkata Dr Faishal telah memainkan peranan penting dalam memajukan inisiatif yang memperkukuh daya tahan masyarakat, menyokong pemulihan dan integrasi semula bekas pesalah, dan meningkatkan hasil untuk keluarga rentan.

“Beliau telah bekerja keras sebagai Anggota Parlimen dan berkhidmat dengan tekun kepada penduduknya. Saya mengucapkan terima kasih atas sumbangannya yang banyak,” kata Encik Wong.

Susulan perletakan jawatannya, Dr Faishal, menerusi Facebook, melahirkan penghargaannya kepada rakyat Singapura atas persahabatan dan sokongan yang diberikan kepadanya selama ini.

Beliau turut memberikan penghargaan kepada isterinya yang telah berdiri di sisinya sepanjang tempoh sukar ini.

Mengulas tentang pengundurannya, Dr Faishal menekankan bahawa usaha untuk memperkukuh masyarakat akan berterusan dan merupakan “usaha kolektif yang jauh lebih besar daripada mana-mana individu”.

Menurut PMO, Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran merangkap Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad akan mengambil alih sebagai Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam.