Topic followed successfullyGo to BHku
Faishal terajui delegasi haji S’pura
Langkah keselamatan baru diperkenalkan; semua 900 jemaah naiki penerbangan ulang-alik bersama, pemberian kad nusuk sebelum berangkat
Apr 25, 2026 | 3:00 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, akan memimpin delegasi Singapura bagi mengerjakan ibadah haji pada tahun ini.
Seramai 900 jemaah akan berangkat ke Tanah Suci, dengan kumpulan pertama bertolak pada 9 Mei.
