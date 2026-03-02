Sentosa akan dipertingkat dengan hab pengangkutan baru, menghubungkannya dengan Pulau Brani di Keppel Harbour, yang kini dikenali sebagai Greater Sentosa.

Ini adalah fasa pertama Pelan Induk Greater Sentosa, umum Menteri Negara (Pembangunan Negara merangkap Perdagangan dan Perusahaan), Encik Alvin Tan, semasa perbahasan Jawatankuasa Peruntukan (COS) bagi Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) di Parlimen pada 2 Mac.

Encik Tan berkata mereka juga merancang menggantikan monorel Sentosa Express untuk mempertingkat keterhubungan, di samping mewujudkan ikon baru di Sentosa seperti Imbiah Canopy.

Imbiah Canopy akan menjadi mercu tanda di puncak Mount Imbiah yang membawa pengunjung ke bangunan warisan dan jejak alam semula jadi.

Sementara itu, satu tender bagi memberi nafas baru kepada 37 Emerald Hill – tapak bekas Sekolah Perempuan Cina Singapura – akan dilancarkan dalam beberapa bulan mendatang, sebagai sebahagian rancangan menyegarkan Orchard Road.