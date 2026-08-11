Dr Muhammad Haziq Rohani pernah membayangkan dirinya mengembara ke seluruh dunia di dalam kabin pesawat, mengikut jejak langkah kedua-dua ibu bapanya yang merupakan bekas pramugara dan pramugari.

Kini, beliau masih bertemu insan daripada pelbagai latar belakang. Cuma bezanya pertemuan itu berlaku di wad hospital, di mana beberapa patah perkataan dalam bahasa yang biasa didengari pesakit mampu membuatkan mereka berasa lebih tenang.

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