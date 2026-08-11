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Fasih bertutur 5 bahasa bantu doktor lebih peka pada keperluan pesakit
Selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, Dr Muhammad Haziq Rohani turut mempelajari bahasa Perancis, Jerman, Hindi dan Mandarin bagi membantu mengurangkan jurang komunikasi dalam bidang perubatan. - Foto BH oleh KHALID BABA
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Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Dr Muhammad Haziq Rohani pernah membayangkan dirinya mengembara ke seluruh dunia di dalam kabin pesawat, mengikut jejak langkah kedua-dua ibu bapanya yang merupakan bekas pramugara dan pramugari.
Kini, beliau masih bertemu insan daripada pelbagai latar belakang. Cuma bezanya pertemuan itu berlaku di wad hospital, di mana beberapa patah perkataan dalam bahasa yang biasa didengari pesakit mampu membuatkan mereka berasa lebih tenang.
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