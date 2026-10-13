Syarikat penerbangan Malaysia, Firefly, sekali lagi melanjutkan pembatalan penerbangan laluan Subang-Seletar, kali ini hingga 14 Oktober.

Firefly sebelum ini membatalkan penerbangan antara Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor, dengan Lapangan Terbang Seletar di Singapura dari 10 hingga 12 Oktober akibat jerebu, sebelum melanjutkannya sehingga 13 Oktober.

Secara berasingan, Penguasa Penerbangan Awam Singapura (CAAS) dan Changi Airport Group (CAG) pada 13 Oktober berkata kededua lapangan terbang di Changi dan Seletar masih berkhidmat, manakala 16 penerbangan dari Seletar dilencongkan pada 5 hingga 11 Oktober akibat jarak penglihatan yang terhad disebabkan jerebu.

“Sesetengah syarikat penerbangan memilih untuk mengubah jadual atau membatalkan penerbangan berdasarkan keadaan semasa,” kata mereka.

Singapura kini diselubungi jerebu akibat kebakaran hutan serantau.

Menurut laman web Firefly, penerbangan yang dibatalkan ialah:

Subang ke Seletar: FY3122, FY3124, FY3126 dan FY3132 (13-14 Oktober); FY3128 dan FY3130 (13 Oktober).

Seletar ke Subang: FY3123, FY3125 dan FY3127 (13-14 Oktober); FY3129, FY3131 dan FY3133 (13 Oktober); FY3144 (14 Oktober).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
guru prasekolah, masa tanpa mengajar, pendidikan awal kanak-kanak

Guru prasekolah bakal terima dua jam masa tanpa mengajar setiap minggu

Oct 13, 2026 | 5:46 PM
jerebu Singapura, kesihatan jerebu, klinik Singapura

MOH: Kunjungan ke poliklinik, jabatan kecemasan naik akibat jerebu

Oct 13, 2026 | 7:03 PM
Menteri M’sia, pakej haji murah, mangsa penipuan

Menteri ingatkan umat Islam M’sia tak terpedaya pakej haji murah

Oct 13, 2026 | 6:43 PM
Sumbangan berjumlah $180,000 daripada tiga pertubuhan agama, iaitu Singapore Buddhist Lodge (SBL), Tabernacle Church and Mission (TCM) dan Geetha Ashram Singapore, diserahkan kepada Pengerusi Humanity Matters, Encik Ong Keng Yong (empat dari kanan), pada 13 Oktober bagi menyokong usaha pemulihan mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal.

Pertubuhan agama kumpul $354,000 bantu mangsa banjir, tanah runtuh Nepal

Oct 13, 2026 | 5:53 PM
 21 anggota jemaah umrah dari Singapura telah terkandas apabila penerbangan mereka dari Madinah telah dibatalkan pada 10 Oktober, susulan serangan yang berlaku di lapangan terbang Riyadh

Penerbangan jemaah umrah S’pura terkandas dek serangan di Riyadh

Oct 12, 2026 | 7:45 PM
Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.

Agong beli saham syarikat perlombongan nadir bumi tersenarai di S’pura

Oct 13, 2026 | 1:17 PM
Lagu ‘Yang Tinggal’ menggabungkan tiga penyanyi hebat, Zizi Kirana (kiri), Yasin Sulaiman, dan Malique bagi mengangkat mesej kemanusiaan yang kuat. Pada masa sama, lagu itu turut menyingkap fasa baharu perjalanan seni penyanyi dan penulis lagu itu sendiri iaitu, Yasin.

Lagu ‘Yang Tinggal’ titip mesej manusiawi buat masyarakat

Oct 12, 2026 | 5:30 AM
The Mad Sailors, fish and chips, kafe halal Singapura, Hayley Ridgewell, Sufi Hassan

Selepas empat tahun menyepi, The Mad Sailors kembali

Oct 9, 2026 | 4:08 PM
Pelancaran Program Duta Saham Belia bertepatan dengan langkah Bursa Singapura (SGX) memulakan satu skim pada 5 Oktober bagi menjadikan pelaburan dalam saham berharga lebih tinggi lebih mampu milik untuk para pelabur.

SGX, rakan kongsi lancar program saham belia bagi perkasa pelabur muda dengan pendidikan pasaran

Oct 5, 2026 | 4:30 PM
Kumpulan FairPrice, diskaun 6%, pemegang kad Skim Bantuan Kesihatan Masyarakat (Chas) biru dan jingga,

Pemegang kad Chas biru, jingga dapat diskaun 6% di FairPrice hingga 1 Jan

Sep 3, 2026 | 3:23 PM

Firefly dalam laman webnya menyatakan bahawa penumpang terjejas akan dipindahkan ke Malaysia Airlines bagi penerbangan dari Kuala Lumpur ke Singapura, seberapa mungkin.

Mereka yang tidak mahu menerima penerbangan gantian yang ditawarkan boleh mendapatkan bayaran balik sepenuhnya, tambah laman web itu.

CAAS dan CAG menyatakan bahawa langkah tambahan akan diambil jika jerebu bertambah buruk, termasuk menyalakan lampu lapangan terbang pada waktu siang bagi meningkatkan jarak penglihatan serta menjarakkan masa lebih panjang antara pendaratan dengan pelepasan pesawat.

Mereka menambah, syarikat penerbangan dan kesatuan sekerja sedang mengambil langkah untuk melindungi pekerja yang bertugas di luar, seperti meneliti semula kegiatan luar yang tidak penting dan memastikan bekalan pelitup muka N95 yang mencukupi bagi kakitangan lapangan terbang.

CAAS dan CAG terus “memantau Indeks Pencemaran Udara (PSI) dengan teliti serta mengambil langkah melindungi” penumpang dan kakitangan pesawat.

Menurut Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA), bacaan PSI 24 jam mencecah paras “tidak sihat” buat kali pertama pada 4 September 2026 akibat jerebu dari Sumatera dan Kalimantan.

Bacaan itu kemudian melonjak ke paras tertinggi bagi 2026, iaitu 192 di kawasan tengah Singapura dari 5 petang hingga 8 malam pada 9 Oktober.

Pada hari sama, pasukan petugas jerebu membuat pengumuman bahawa pelitup muka N95 akan diedarkan kepada golongan yang mudah terjejas andainya mutu udara mencapai paras “sangat tidak sihat”.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Jerebu Indonesia semakin meluas, kini sampai ke FilipinaSep 3, 2026 | 3:39 PM
Penumpang terkilan tiada pemberitahuan awal penerbangan Firefly dibatal akibat jerebuOct 11, 2026 | 6:53 PM
Peniaga sesuaikan operasi sedang jerebu jejas pelanggan makan di kedaiOct 2, 2026 | 2:01 PM
Perbincangan ‘dari hati ke hati’ PM Wong, Prabowo kukuh keyakinan hubungan dua halaJul 7, 2026 | 1:14 PM
JEREBUCHANGI AIRPORT GROUPPenguasa Penerbangan Awam SingapuraBatal