SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Fungsi ‘Tap to Pay’ di iPhone kini boleh digunakan di S’pura

Dec 3, 2025 | 3:55 PM
Menurut Apple, fungsi baru itu adalah kerjasama dengan platform pembayaran, pembangun aplikasi, dan rangkaian pembayaran.
Menurut Apple, fungsi baru itu adalah kerjasama dengan platform pembayaran, pembangun aplikasi, dan rangkaian pembayaran. - Foto REUTERS

Apple telah mengumumkan bahawa iPhone ‘Tap to Pay’ kini boleh digunakan di Singapura, membolehkan peniaga menggunakan iPhone sebagai terminal pembayaran tanpa sentuhan.

Dalam satu kenyataan pada 2 Disember, Apple berkata fungsi baru itu diperkenalkan melalui kerjasama dengan platform pembayaran, pembangun aplikasi dan rangkaian pembayaran, lapor The Straits Times (ST).

Menurut Apple, perniagaan kini boleh menerima pembayaran pantas daripada kad kredit dan debit tanpa sentuhan, Apple Pay dan dompet digital lain menggunakan hanya iPhone dan aplikasi iOS yang disokong oleh rakan kongsi.

“Dengan iPhone ‘Tap to Pay’, peniaga boleh menerima pembayaran tanpa sentuhan melalui aplikasi iOS yang menyokong fungsi ini pada iPhone Xs atau model lebih baru yang menjalankan versi iOS terkini,” tambah Apple.

Platform pembayaran Adyen, Fiuu, HitPay, Revolut, Stripe dan Zoho menjadi yang pertama menawarkan ‘Tap to Pay’.

Grab akan turut serta pada awal 2026, kata Apple.

Fungsi itu juga menyokong kad kredit dan debit tanpa sentuhan daripada American Express, JCB, Mastercard, UnionPay dan Visa.

Apple menambah bahawa data pembayaran pelanggan dilindungi oleh teknologi yang sama digunakan dalam Apple Pay dan transaksi yang dibuat melalui ‘Tap to Pay’ disulitkan.

Laporan berkaitan
Sanggup beratur awal pagi demi dapatkan iPhone 17Sep 19, 2025 | 4:01 PM
Apple kenalkan aplikasi khusus permainan videoMay 28, 2025 | 7:06 PM
appleiphone
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg