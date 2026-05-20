Pengeluar roti, Gardenia Foods, mengumumkan pada 20 Mei, ia akan memberhentikan 141 pekerja di kemudahan Pandan Loop kerana memindahkan operasi pengeluaran ke Johor Bahru.

Dalam kenyataan media, syarikat itu menjelaskan, langkah itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan kecekapan dan mengekalkan daya saing di tengah-tengah cabaran sejagat yang semakin ketara.