Gardenia henti 141 pekerja, pindah operasi ke JB
Syarikat buat roti anggap langkah sebagai usaha berterusan tingkat kecekapan, daya saing di tengah cabaran sejagat
May 20, 2026 | 6:08 PM
Pengeluaran di kilang Pandan Loop akan dihentikan pada 30 Jun, kata Gardenia dalam satu kenyataan. - Foto ST
Pengeluar roti, Gardenia Foods, mengumumkan pada 20 Mei, ia akan memberhentikan 141 pekerja di kemudahan Pandan Loop kerana memindahkan operasi pengeluaran ke Johor Bahru.
Dalam kenyataan media, syarikat itu menjelaskan, langkah itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan kecekapan dan mengekalkan daya saing di tengah-tengah cabaran sejagat yang semakin ketara.
