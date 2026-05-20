Topik diikutiPergi ke BHku
Gardenia henti 141 pekerja, pindah operasi ke Johor Bahru
Gardenia henti 141 pekerja, pindah operasi ke Johor Bahru
Syarikat pembuat roti anggap langkah sebagai usaha berterusan untuk tingkatkan kecekapan, daya saing di tengah-tengah cabaran global
May 20, 2026 | 6:08 PM
Gardenia henti 141 pekerja, pindah operasi ke Johor Bahru
Pengeluaran di kilang Pandan Loop akan dihentikan pada 30 Jun, kata Gardenia dalam satu kenyataan. - Foto ST
Pengeluar roti, Gardenia Foods, mengumumkan pada 20 Mei bahawa ia akan memberhentikan 141 pekerja di kemudahan Pandan Loop kerana memindahkan operasi pengeluaran ke Johor Bahru.
Dalam kenyataan media, syarikat itu menjelaskan bahawa langkah ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan kecekapan dan mengekalkan daya saing di tengah-tengah cabaran global yang semakin ketara.
Laporan berkaitan
Pekerja S’pura antara terawal dibuang Meta libatkan 8,000 jawatan sejagatMay 20, 2026 | 4:03 PM
Yeo’s hentikan khidmat 25 kakitangan S’pura susulan pemindahan operasi mengetin ke M’siaMar 31, 2026 | 7:30 PM