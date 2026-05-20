Pengeluar roti, Gardenia Foods, mengumumkan pada 20 Mei bahawa ia akan memberhentikan 141 pekerja di kemudahan Pandan Loop kerana memindahkan operasi pengeluaran ke Johor Bahru.

Dalam kenyataan media, syarikat itu menjelaskan bahawa langkah ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan kecekapan dan mengekalkan daya saing di tengah-tengah cabaran global yang semakin ketara.