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Gembira majlis ‘bawah blok’ pererat ikatan keluarga
Gembira majlis ‘bawah blok’ pererat ikatan keluarga
Gembira majlis ‘bawah blok’ pererat ikatan keluarga
Majlis persandingan Cik Putri Kamilah Yunus dan Encik Adib Abqari Abdul Razak, menampilkan elemen tradisional seperti budaya merewang, reruai makanan dan suasana kampung, bagi menghidupkan semula kemeriahan perkahwinan Melayu. - Foto PUTRI KAMILAH YUNUS
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Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Bagi Cik Putri Kamilah Yunus, 22 tahun, mengadakan majlis persandingan di kolong blok bukan demi menjimatkan kos semata-mata.
Malah, ia juga membolehkannya menghidupkan tradisi majlis persandingan setempat yang dijayakan bersama keluarga dan rakan-rakan.
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