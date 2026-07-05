Bagi Cik Putri Kamilah Yunus, 22 tahun, mengadakan majlis persandingan di kolong blok bukan demi menjimatkan kos semata-mata.

Malah, ia juga membolehkannya menghidupkan tradisi majlis persandingan setempat yang dijayakan bersama keluarga dan rakan-rakan.

Laporan berkaitan
Pilih sanding di masjid demi penjimatan masa depanJul 5, 2026 | 5:30 AM
Majlis kahwin di kolong blok kembali jadi pilihanJul 5, 2026 | 5:30 AM
kahwinKOLONG BLOKmajlis kahwin