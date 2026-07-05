Majlis persandingan Cik Putri Kamilah Yunus dan Encik Adib Abqari Abdul Razak, menampilkan elemen tradisional seperti budaya merewang, reruai makanan dan suasana kampung, bagi menghidupkan semula kemeriahan perkahwinan Melayu. - Foto PUTRI KAMILAH YUNUS