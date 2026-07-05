Mengadakan majlis perkahwinan di bawah blok jarang menjadi pilihan pasangan pengantin baru, tetapi beberapa syarikat perancangan perkahwinan berkata permintaan telah bertambah kebelakangan ini.

Malah, mereka telah mula menawarkan semula perkahwinan di kolong blok selepas melihat minat yang semakin meningkat daripada pasangan yang mempertimbangkan semula lokasi itu sebagai pilihan untuk meraikan hari bahagia mereka.

Laporan berkaitan
Pilih sanding di masjid demi penjimatan masa depanJul 5, 2026 | 5:30 AM
Gembira majlis ‘bawah blok’ pererat ikatan keluargaJul 5, 2026 | 5:30 AM
kahwinballroomHOTELweddingsentiasa gotong-royongCOUPLE