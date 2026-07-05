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Majlis kahwin di kolong blok kembali jadi pilihan
Majlis kahwin di kolong blok kembali jadi pilihan
Majlis di ‘ballroom’ masih dapat banyak tempahan, tetapi jumlah tetamu dorong pasangan timbang lokasi lain
Majlis kahwin di kolong blok kembali jadi pilihan
Pasangan pengantin baharu, Encik Muhammad Arjuna Lim (Luke Lim) dan isterinya, Cik Miera Faziera Mohamed Rafee, segak menggayakan busana pada majlis perkahwinan mereka yang diadakan di bawah blok HDB, baru-baru ini. Encik Muhammad Arjuna berkata beliau memang berhasrat merasai sendiri pengalaman bersanding di bawah blok, sebelum beliau memeluk Islam. - Foto ihsan MIERA FAZIERA MOHAMED RAFEE
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Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Mengadakan majlis perkahwinan di bawah blok jarang menjadi pilihan pasangan pengantin baru, tetapi beberapa syarikat perancangan perkahwinan berkata permintaan telah bertambah kebelakangan ini.
Malah, mereka telah mula menawarkan semula perkahwinan di kolong blok selepas melihat minat yang semakin meningkat daripada pasangan yang mempertimbangkan semula lokasi itu sebagai pilihan untuk meraikan hari bahagia mereka.
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