Pasangan pengantin baharu, Encik Muhammad Arjuna Lim (Luke Lim) dan isterinya, Cik Miera Faziera Mohamed Rafee, segak menggayakan busana pada majlis perkahwinan mereka yang diadakan di bawah blok HDB, baru-baru ini. Encik Muhammad Arjuna berkata beliau memang berhasrat merasai sendiri pengalaman bersanding di bawah blok, sebelum beliau memeluk Islam. - Foto ihsan MIERA FAZIERA MOHAMED RAFEE