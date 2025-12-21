Pada 21 Disember, Pasukan Polis Singapura (SPF) dimaklumkan tentang satu kejadian pada 7.10 pagi yang melibatkan penemuan barang mencurigakan di Gereja St Joseph. - Foto fail

Pada 21 Disember, Pasukan Polis Singapura (SPF) dimaklumkan tentang satu kejadian pada 7.10 pagi yang melibatkan penemuan barang mencurigakan di Gereja St Joseph. - Foto fail

Polis sedang menyiasat satu kes melibatkan penemuan barang mencurigakan di Gereja St Joseph di 620 Upper Bukit Timah Road pada 21 Disember.

Dalam satu hantaran Facebook pada 21 Disember, Pasukan Polis Singapura (SPF) berkata mereka dimaklumkan mengenai satu kejadian di gereja itu pada 7.10 pagi.

Polis berkata para pegawai kini berada di lokasi tersebut untuk menangani kejadian itu.

Orang ramai juga dinasihatkan supaya mengelakkan kawasan berkenaan sementara operasi polis sedang dijalankan.

Dalam satu kemas kini pada 9.16 pagi di Facebook, polis berkata kawasan tersebut telah dikawal dan gereja tersebut telah dikosongkan sementara operasi polis diteruskan.

Menurut akhbar The Straits Times (ST), pegawai polis berada di pintu masuk mengarahkan kenderaan untuk keluar. Tiada sesiapa dibenarkan memasuki kawasan tersebut.

ST juga melapor bahawa kenderaan polis dan Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) dilihat memasuki kawasan gereja pada 9.17 pagi.

Laman web Gereja St Joseph menunjukkan bahawa perkhidmatan misa (upacara keagamaan) pada 21 Disember telah dibatalkan buat masa kini.