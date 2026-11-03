Grab Holdings menaikkan ramalan hasil dan keuntungan setahun penuh selepas pendapatan suku tahunan mereka melebihi anggaran.

Ini menunjukkan syarikat itu yakin permintaan yang semakin meningkat untuk tempahan tumpangan dan penghantaran makanan di Asia Tenggara akan mengatasi halangan peraturan.

Syarikat itu berkata pada 3 November bahawa jualannya dijangka meningkat kepada antara AS$4.15 bilion ($5.31 bilion) hingga AS$4.2 bilion pada 2026. Sementara itu, keuntungan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan (Ebitda) dijangka mencecah sehingga AS$800 juta.

Pada Ogos, Grab mengunjurkan jualan sehingga AS$4.15 bilion dan pendapatan berdasarkan ukuran yang sama sebanyak sehingga AS$740 juta.

Saham syarikat itu naik kira-kira 2 peratus dalam dagangan selepas waktu pasaran.

Grab menambah sekitar 3 juta pengguna bulanan dalam suku tahun hingga September, menjadikan jumlahnya 57 juta, menunjukkan bahawa ia berjaya menangkis persaingan sengit daripada pesaing seperti GoTo Group dari Indonesia.

Permintaan untuk tempahan kenderaan dan penghantaran makanan semakin meningkat di Asia Tenggara sedang lebih ramai orang menggunakan internet.

Sementara itu, harga bahan api yang lebih tinggi menaikkan kos tumpangan dan penghantaran di seluruh rantau ini yang didiami kira-kira 700 juta orang.

Syarikat platform menawarkan insentif kepada pemandu dan pelanggan untuk mengurangkan kesannya, namun ini berisiko menekan margin yang nipis.

Pengawal selia juga semakin menambah tekanan. Indonesia, salah satu pasaran terbesar Grab, telah pun mengurangkan komisen maksimum yang boleh dikenakan syarikat ke atas tumpangan motosikal.

Negara itu juga sedang mempertimbangkan peraturan lanjut, termasuk untuk penghantaran makanan, menjelang akhir 2026.