GSA sudah tetapkan proses pemulangan wang jemaah jika haji dibatal
Apr 12, 2026 | 7:50 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (barisan hadapan, tengah), menyertai jemaah haji dalam acara berjalan pantas di Our Tampines Hub pada 12 April. Bersama beliau ialah (dari kiri) President Amtas, Encik Mustafa Jumat, dan Timbalan Ketua Eksekutif Muis, Encik Azree Rahim. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Kesemua sembilan ejen pelancongan atau ejen penjualan (GSA) pakej haji yang diluluskan Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) sudah menetapkan proses pemulangan wang kepada jemaah sekiranya Singapura atau Arab Saudi mengarahkan larangan perjalanan atau membatalkan haji.
Menjelaskan demikian, Setiausaha Kehormat Persatuan Agensi Pelancongan Islam Singapura (Amtas), Ustazah Juyda Noor Mohamad, berkata pemulangan wang itu akan meliputi kos penginapan di Makkah dan Madinah, khidmat masyair (kos bersangkutan perjalanan dan ibadah di Mina, Arafah, Muzdalifah) dan tiket penerbangan.
