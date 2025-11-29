Hagel Travel & Tours memastikan segala keperluan jemaah diurus secara rapi, sistematik dan profesional, agar ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lebih tenang dan teratur. - Foto HAGEL TRAVEL & TOURS

Mulakan perjalanan Haji 2026 anda bersama Hagel Travel & Tours, yang menjanjikan pengalaman ibadah yang tersusun dan penuh ketenangan.

Setibanya di Madinah, jemaah akan disambut dengan suasana damai kota suci, ideal untuk bermuhasabah, menunaikan ibadah di Masjid Nabawi, serta menziarahi tapak-tapak bersejarah yang mengimbau perjuangan Rasulullah saw dan para sahabat.

Menurut Pengarah Urusan syarikat, Encik Syed Agil Alkaff, lagi, Hagel Travel memahami kebimbangan jemaah mengenai cuaca yang tidak menentu dan jumlah jemaah haji yang ramai setiap tahun.

Oleh itu, setiap perancangan perjalanan menitikberatkan keselesaan, keselamatan, dan kemudahan pergerakan jemaah. Ini termasuk penyediaan hotel yang selesa dan bermutu, serta terletak berhampiran tempat ibadah utama

SOKONGAN MENYELURUH DARI AWAL HINGGA AKHIR

Hagel Travel memastikan setiap urusan jemaah ditangani penuh rapi dan profesional supaya pengalaman haji jemaah berjalan lancar.

Sokongan menyeluruh akan disediakan daripada awal hingga akhir, merangkumi urusan pendaftaran, persiapan sebelum berangkat, pengurusan logistik, bimbingan di Aziziyah, Madinah dan Makkah, serta khidmat sokongan setelah pulang.

Jadual pergerakan jemaah disusun rapi bagi memastikan keselamatan, mengurangkan keletihan, serta memudahkan ibadah dilaksanakan dengan selesa dan penuh keyakinan.

Perjalanan ini turut disertai oleh Encik Syed Agil sendiri, bagi memastikan setiap urusan di tanah suci berjalan lancar sambil memberikan sokongan praktikal dan moral kepada jemaah.

“Di Makkah dan Madinah, kami memilih penginapan yang dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Ini termasuk akses mudah ke Raudhah, supaya jemaah dapat bergerak dengan tenang dan tidak terbeban dengan perjalanan jauh.

“Semasa di Aziziyah pula, kami menyediakan hotel yang selesa dan berhampiran dengan kawasan Jamrah bagi memudahkan pergerakan ketika melontar.

“Segala pemilihan hotel dan tempat penginapan dibuat demi menjaga keselesaan, kesihatan dan mutu ibadah jemaah,” jelas Encik Syed Agil.

Selain itu, guru-guru agama yang mengiringi Hagel Travel juga terdiri daripada mereka yang berpengalaman, mudah didekati, dan sentiasa bersedia membimbing jemaah sepanjang perjalanan.

Bimbingan tersebut diberikan secara berterusan melalui sesi taklimat, panduan praktikal, dan sokongan ibadah, memastikan setiap jemaah menerima panduan lengkap dan menyeluruh.

“Dengan petugas yang mesra dan profesional, setiap jemaah dilayan dengan penuh hormat, sabar, dan keprihatinan, menjadikan Hagel Travel & Tours pilihan tepat bagi meraih pengalaman haji yang selesa dan terurus,” tambahnya.

SEKILAS

* Hubungi talian 6744-1711 atau e-mel kepada sales@hageltravel.com.

* Layari laman https://www.hageltravel.com untuk mengetahui pakej haji yang tersedia.