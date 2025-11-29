Hahnemann Travel & Tours terus beriltizam menawarkan pakej haji premium pada harga yang kekal berpatutan, agar lebih ramai anggota masyarakat dapat menikmati pengalaman beribadah dengan selesa dan tenang. - Foto HAHNEMANN TRAVEL & TOURS PTE LTD

Sesuai dengan misinya mahu sentiasa menawarkan perkhidmatan yang bermutu dan selesa untuk jemaahnya, Hahnemann Travel & Tours Pte Ltd, telah merancang penginapan strategik bagi musim haji 2026.

Jemaah akan ditempatkan di hotel baru bertaraf tinggi berhampiran masjid utama di Makkah dan Madinah demi meningkatkan keselesaan dan ketenangan jemaah haji.

Antara hotel yang dipilih di Madinah termasuk Hotel Maden Taibah, Hilton Madinah dan Sofitel, yang masing-masing terletak sekitar 20 meter dari Masjid Nabawi, memberikan akses segera untuk jemaah bersolat lima waktu dan ziarah ke raudah.

Di Makkah pula, jemaah akan menginap di Hotel Jumeirah, sekitar 70 meter dari Masjidil Haram.

“Kedudukan hotel-hotel ini bukan sahaja memudahkan pergerakan harian jemaah, malah membolehkan mereka memaksimumkan masa ibadah, mengurangkan keletihan fizikal, dan menikmati suasana tenang yang amat diperlukan sepanjang perjalanan rohani ini,” jelas Pengarah Urusan, Hahnemann Travel & Tours, Encik Ahmad Hahnemann Abdul Kadir.

Sempena hari tasyrik pula, dalam usaha berterusan demi memastikan keselesaan dan keselamatan jemaah haji, Hahnemann Travel telah memilih Hotel Sparkle by Hilton sebagai tempat penginapan utama.

Hotel baru itu mempunyai kemudahan terkini yang menawarkan suasana moden, selesa, dan amat strategik bagi jemaah.

Antara Kelebihan Utama Penginapan Baru

1. Berhampiran Jamrah: Terletak sekitar 600 meter dari kawasan melontar, hotel ini memudahkan pergerakan jemaah semasa menjalankan ibadah melontar.

2. Akses mudah ke kemudahan harian: Hotel ini berhadapan dengan pasar raya Bin Dawood, membolehkan jemaah mendapatkan keperluan harian dengan mudah dan cepat.

3. Berhampiran Masjid BinBaz: Ini memberikan peluang kepada jemaah menikmati suasana ibadah yang lebih tenang dan penuh keberkatan.

4. Sokongan kesihatan: Klinik Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) yang beroperasi di dalam bangunan hotel membolehkan jemaah mendapatkan rawatan dan nasihat kesihatan tanpa perlu keluar dari kawasan penginapan.

Pakej Haji Premium pada Harga Dimampui

Hahnemann Travel kekal komited dalam memastikan harga pakej haji premium yang ditawarkan terus mampu dimiliki oleh masyarakat umum.

Menurut Encik Ahmad: “Kami berpegang pada prinsip bahawa setiap umat Islam berhak menunaikan rukun Islam kelima dengan harga yang munasabah tanpa menjejaskan mutu layanan.”

Bagi musim haji 2026, syarikat ini menawarkan tiga pilihan pakej utama yang disesuaikan mengikut keperluan dan keselesaan jemaah:

– Seruan Kaabah Hilton Jumeirah Executive 25 Hari daripada $15,890;

– Seruan Kaabah Maden Jumeirah Premium 29 Hari daripada $16,590; dan

– Seruan Kaabah Sofitel Jumeirah Exclusive 24 Hari daripada $15,690.

Setiap pakej merangkumi penginapan di hotel bertaraf tinggi yang terletak berhampiran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, penerbangan terus ke Madinah, penggunaan kereta api laju, bimbingan ibadah, serta sokongan kesihatan moden dan sunah.

