Haji: Bakal jemaah teruskan persiapan, kekal waspada
Ada yang bimbang tahap kesihatan, andai jadual musim haji 2026 diubah atau ditunda
Apr 10, 2026 | 7:08 PM
Walaupun persiapan haji berjalan lancar bagi bakal jemaah haji yang dihubungi Berita Harian (BH), ada yang mengambil langkah berjaga-jaga dengan mendapatkan perlindungan tambahan melalui insurans swasta, kerana bimbang akan ketidaktentuan di Timur Tengah.
Bakal jemaah berusia 56 hingga 61 tahun itu juga menyuarakan kebimbangan tentang kemampuan mereka untuk kekal sihat sekiranya jadual musim haji 2026 terpaksa diubah atau ditunda.
