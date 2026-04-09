Harga kambing, domba dari Australia naik, dijangka terus lonjak
Apr 9, 2026 | 8:47 PM
Dengan peningkatan kos bahan api dan penghantaran dek peperangan di Timur Tengah yang sedang berlangsung, kos kambing dari Australia turut mengalami kenaikan. Beberapa penyedia perkhidmatan korban juga terpaksa menaikkan harga pakej korban bagi kambing dan kambing kibas atau domba dari Australia. - Foto fail
Harga khidmat korban dari Australia dijangka naik berikutan peningkatan kos bahan api dan penghantaran menyusuli konflik berterusan di Timur Tengah.
Harga yang ditetapkan penyedia perkhidmatan korban yang dihubungi Berita Harian (BH) menunjukkan harga seekor kambing biri-biri di Australia adalah antara $369 dengan $389.
